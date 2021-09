VIDEO Do broda im doplivao morski pas, suludi potez dvojice mladića začudio je sve

Internetom se širi nevjerojatna snimka muškarca koji je skočio u more iznad morskog psa nakon što je on doplivao do broda na kojem je bila skupina ljudi.

Na snimci se vidi kako ljudi snimaju golemog morskog psa, a onda se jedan muškarac odlučio na suludi potez.

Sudeći prema svemu, bio je u alkoholiziranom stanju pa očito nije bio svjestan opasnosti kojoj je izlaže. Naime, u jednom je trenutku skočio u vodu točno iznad morskog psa.

It's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off for 'em @stooloutdoors (via ig:wtwmass) pic.twitter.com/ya14VS1D7p