Izazvala zgražanje odabirom odjeće za djedov sprovod: 'Boli me briga što ljudi misle'

Jedna je djevojka izazvala zgražanje na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografiju svoga outfita za djedov sprovod.

Iako je boju odjeće ''pogodila'', kratka crna haljinica upitna je i za izlazak u noćni klub.

Na Redditu se, naime, pojavila fotografija objavljena na Facebooku na kojoj djevojka pozira u ultrakratkoj crnoj haljini s rupama i samostojećim čarapama.

"Danas je sahrana moga djeca i da, odjenuti ću ovo i boli me briga što ljudi misle jer na kraju imam se pravo odjenuti kako se osjećam... Da je moj djed još živ, on bi to odobrio", napisala je uz fotografije.

No, njezin outfit nije naišao na odobravanje.

"Ljudi su tamo da odaju počast tvome djedu i zar se ti zaista osjećaš dobro dovodeći ih u neugodnu situaciju kad je već takva grozna prigoda", jedan je od komentara, no to je nije previše dirnulo.

"Nije riječ o osjećajima drugih, riječ je o mom djedu", napisala je.