VIDEO Djevojčica (11) borila se s naoružanim otmičarem i uspjela pobjeći

Američke vlasti objavile su da se 11-godišnja djevojčica na Floridi, koja je čekala svoj školski bus, uspješno oduprla muškarcu koji ju je pokušao oteti i pobjeći na sigurno.

Šerif okruga Escambia Chip Simmons kazao je novinarima kako je uhićen 30-godišnjak osumnjičen za pokušaj otmice u potrazi u kojoj je sudjelovalo barem 50 policajaca i drugog osoblja.

Ured šerifa objavio je na svojim društvenim mrežama nadzornu snimku na kojoj se vidi djevojčica kako sjedi na travi pokraj stajališta školskog busa kad se kraj stanice zaustavlja bijeli Dodge Journey SUV, iz kojeg je izašao muškarac i zatrčao se prema djevojčici. Snimka prikazuje kako je djevojčica pokušala pobjeći, no muškarac ju je zgrabio i počeo nositi prema svom automobilu. Djevojčica se počela boriti i uspjela se osloboditi kad su oboje pali na zemlju. Na snimci se vidi kako je 11-godišnjakinja uspjela pobjeći dok se muškarac uputio pak prema svom automobilu i odvezao.

- Ne mogu si pomoći nego pomisliti kako je sve ovo moglo završiti vrlo drugačije. Da se ova 11-godišnja žrtva nije počela boriti i nije odustajala o tome, ovo je moglo završiti grozno - izjavio je Simmons na konferenciji za medije navodeći kako je muškarac u trenutku napada kod sebe imao nož, prenosi CNN.

Istražitelji su iz snimke uspjeli izvući registracijsku oznaku i preko nje doći do 30-godišnjaka kojeg sumnjiče za pokušaj otmice. Djevojčica je ispričala vlastima kako joj je 30-godišnjak prišao prije dva tjedna i kako joj je bilo nelagodno, zbog čega ju je majka pratila na stanicu. Međutim, prvi dan kad je prestala on ju je pokušao oteti što ukazuje na to da mu je upravo ona bila meta.

Ona je u napadu zadobila manje ogrebotine.