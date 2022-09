VIDEO Dječak izgubio oca u gužvi, ljudi krenuli pjevati i vikati: 'Eduardo, dođi po sina'

Simpatična snimka kruži društvenim mrežama već danima, i to snimljena u Argentini na proslavi Dana djece.

Naime, proslava je za jednog oca Eduarda i njegovog sina Juana Cruza bila dosta vesela dok se maleni Juan u jednom trenutku nije izgubio.

Kada je jedan muškarac uočio da se dječak izgubio, odlučio ga je staviti na ramena i zajedno s njim potražiti njegovog oca. Počeo je dozivati 'Eduardo', a ubrzo se i okupljeno mnoštvo priključilo, kao i bed koji je svirao na trgu.

A young boy lost his dad in a crowd in Argentina.

Strangers came together to help, chanting the father's name. Then the band joined in with a song, "Eduardo, come and find Juan Cruz"



