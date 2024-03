VIDEO Nijemac s neobičnim hobijem: U slobodno vrijeme prijavljuje one koji su pogrešno parkirali

Njemački mediji raspisali su se o Niclasu Mattheiju, 18-godišnjem mladiću iz Gräfenhainichena u njemačkoj saveznoj zemlji Saksonija-Anhalt, koji ima neobičan hobi. Niclasova zanimacija u slobodno vrijeme, ili možda bolje rečeno strast, jest, naime, prijavljivanje slučajeva nepropisnog parkiranja. Dosad je otkrio njih više od 4000, a cilj mu je, kako objašnjava u prilogu Spiegel TV-a, otkriti barem jedan prekršaj nepropisnog parkiranja u svakoj njemačkoj zajednici.

Ovaj zanimljivi 18-godišnjak nema milosti. Prošle godine napisao je 4247 upozorenja, a u svojoj godišnjoj statistici navodi da je ukupan iznos kazni i upozorenja prikupljenih od njegovih upozorenja čak 140.995 eura. Međutim, kako napominje Fenix Magazin, nije poznato hoće li njegova upozorenja zapravo uvijek dovesti do novčanih kazni. Dodaju i da Nijemac prekršaje prijavljuje putem internetskog portala za oglašavanje nepropisnog parkiranja.

Es ist vor 10 Uhr, vielleicht braucht jemand was damit der Blutdruck in Wallungen kommt.



Blockwart Niclas Matthei nennt sich selbst Anzeigenhauptmeister. Seine Passion, er denunziert Menschen.

A zašto se odlučio na ovaj neobičan hobi? "Ono što radim u konačnici koristi zajednici. Iako to šteti pojedinačnom nepropisno parkiranom vozilu, koristi široj javnosti", objašnjava Matthei, koji je osobito revan vikendima. "Ljudi misle da mogu parkirati kako hoće. Osobito za vikend misle da neće biti policije. Ali onda se pojave ljudi poput mene", kazuje.

Inače, kada Niclas ide u "patrolu", na sebi ima žutu fluorescentnu jaknu i hlače, a na svom je biciklu napisao "POLIZFI". Zanimljivo, Da je napisao policija (njem. polizei), činio bi prekršaj, no ovako ne krši zakon. Zbog svojeg hobija prima i uvrede i ljutite komentare, no on kaže da većinu njih ni ne primjećuje.

