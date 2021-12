VIDEO Zrakoplov pao usred San Diega, četvero poginulih

Četvero osoba smrtno je stradalo u padu privatnog zrakoplova u San Diegu u Kaliforniji.

Avion je eksplodirao nakon što je pao na cestu u jednoj naseljenoj četvrti grada. Kako prenosi Daily Mail, sumnja se da je avion pogodio dalekovod i pao na tlo.

Do pada zrakoplova je došlo samo nekoliko sekundi nakon što se pilota čulo da preko radija govori 'Sra*e, sra*e!', a prve informacije govore da su svi putnici aviona poginuli.

A plane has crashed in a San Diego Neighborhood so far multiple homes are with out power and injuries or deaths are currently unknown. This is still developing pic.twitter.com/fuKfbEVFJn