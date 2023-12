Vesna Bakran pravomoćno oslobođena optužbi da je Hrvatsku lutriju oštetila za 2,8 milijuna kuna

Vesna Bakran, bivša direktorica i predsjednica uprave Hrvatske lutrije i pravomoćno je oslobođena optužbi u kraku afere Fimi medija. Odlučio je tako Visoki kazneni sud (VKS), odbivši žalbu tužiteljstva te potvrdivši nepravomoćnu oslobađajuću presudu koju je u lipnju 2022. donio zagrebački Županijski sud.

Optužnica protiv nje podignuta je u prosincu 2016. i tada ju se teretilo za štetu od 3,7 milijuna kuna. No sud je optužnicu vratio tužiteljstvu na doradu, a sporni su bili dijelovi vještačenja. Nakon dopunskog vještačenja nova optužnica, s oko milijun kuna manjom štetom podignuta je u srpnju 2018., a postala je pravomoćna u travnju 2019. Suđenje je počelo u ožujku 2020, a Vesna Bakran nijekala je da je Hrvatsku lutriju oštetila za 2,8 milijuna kuna.

Teretilo ju se da je od ožujka 2006. do 5. rujna 2008. kao direktorica, a od 5. rujna 2008. do siječnja 2010. kao predsjednica uprave Hrvatske lutrije, sklopila ukupno 57 poslovnih ugovora s Fimi medijom na temelju kojih je tvrtka Nevenke Jurak obavljala marketinške poslove za Hrvatsku lutriju. Kao i u svim sličnim situacijama, tužiteljstvo je tvrdilo da je Fimi medija bila favorizirana u odnosu na ostale marketinške tvrtke, posao joj je dodjeljivan mimo natječaja, a obavljeni poslovi plaćeni su joj više no što su vrijedili.Novac je otišao Fimi mediji te dalje HDZ-u, tvrdilo se u optužnici. No zagrebački Županijski sud je smatrao da nije dokazano da je počinila to za što ju se teretilo, a tu je presudu sada potvrdio i VKS. Tužiteljstvo se na tu odluku žalilo zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, te su tražili da se presuda preinači ili ukine. No žalba im je odbijena kao neosnovana.

Tužiteljstvo je u žalbi navelo da je prvostupanjski sud izveo pogrešan zaključak, pozivali su se na iskaze nekih svjedoka, koji su po njima svojim iskazima potvrdili navode optužbe. Osim toga pozivali su se i na nalaz i mišljenje vještaka Kamila Antonovića, koji je izuzet od vještačenja. No usprkos tome, tužiteljstvo je u žalbi navelo kako je to vještačenje "pomoćno sredstvo koje može pomoći da se utvrde odlučne činjenice koje su ostale neutvrđene". No VKS im nije dao za pravo, te je naveo da je nalaz vještaka Antolovića "posve argumentirano izdvojen iz spisa te da se na njemu nije mogla temeljiti sudska odluka. Antolović je inače vještak za marketing i tržišno oglašavanje, a nakon što je on otklonjen iz spisa, provedeno je novo vještačenje, koje je prvostupanjski sud prihvatio i analizirao kao svaki drugi dokaz.

Sporno je bilo, mogu li se utvrditi tržišne cijene proizvoda i usluga koje su bile predmet poslovnih odnosa između Hrvatske lutrije i Fimi medije, kako bi se utvrdilo je li Hrvatska lutrija preplatila usluge Fimi medije. Prema vještačkom nalazu koji je prihvaćen, zbog protoka vremena stvarne marketinške cijene nisu se mogle komparirati s drugim agencijama. Osim toga, iz financijskog nalaza proizlazilo je i da su svi poslovi koje je Hrvatska lutrija naručila od Fimi medie stvarno obavljeni. Kako je iz marketinškog vještačenja proizlazilo da se ne mogu utvrditi prevladavajuće tržišne cijene, nije bilo moguće utvrditi ni jesu li ti poslovi preplaćeni odnosno kolika je šteta, naveli su vještaci. Taj je stav prihvatio prvostupanjski sud, detaljno ga analizirajući, a tu argumentaciju je sada prihvatio i VKS.

Inače priča oko Hrvatske lutrije je jedan od krakova proizašlih iz Fimi medije, a Vesna Bakran je bila jedna u čelnih osoba državnih poduzeća koje su bile optužene u zasebnim postupcima zbog zloporaba u gospodarskom poslovanju. Odnosno, prema stavu tužiteljstva, izvlačenja novca iz državnih poduzeća preko fiktivnih poslova s Fimi medijom, kako bi taj novac završio u crnim fondovima HDZ-a. No u zasebnim suđenjima, direktori državnih poduzeća uglavnom su oslobođeni optužbi jer nije dokazano da su poslovi s Fimi medijom bili fiktivni. U glavnoj aferi Fimi medija, pravomoćno su osuđeni i HDZ i njihov bivši premijer Ivo Sanader i još nekoliko osoba.

