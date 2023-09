Veliki uspjeh liječnika na Rebru: Pacijentici (61) po drugi puta presadili srce

Žena (61) koja je imala zdravstvenih poteškoća sa srcem po drugi puta je dobila priliku nakon što su joj liječnici na Rebru uspješno presadili srce. Ovaj veliki poduhvat presađivanja srca komentirao je kardiolog Davor Miličić koji je bio na transplataciji.

- Ona je dobro, oporavlja se na primjeren način nakon transplantacije. To je druga transplantacija, prvu je imala točno prije 20 godina. Tijekom godina dolazilo je do postupnog propadanja funkcije srčanog presatka, dominantno zbog oštećenja koronarnih arterija koje su tijekom godina stradale. Bolesnica je bila neposredno vitalno ugrožena. Prihvaćena na urgentnu listu Eurotransplanta čija smo članica od 2007. i transplantacija je uspjela po drugi put. To je stanoviti raritet u svjetskim razmjerima, a mi se na KBC-u možemo pohvaliti da je ovo treća retransplantacija srca i da su svoj troje pacijenta živi - ispričao je Miličić za RTL Danas.

Pacijentica koja je inače iz Zagreba ima problema s presađenim srcem od 2020. godine, a novo srce dobila je iz jedne od zemalja Eurotransplanta. Miličić je kazao kako su ovakve operacije uvijek stresne.

- Valja donijeti i odluku treba li prihvatiti ponuđeno srce ili ne jer katkad ta srca nisu dobre funkcije ili se radi o velikoj razlici u veličini tijela primatelja i donora i tada treba izvagati te na temelju onoga što nas je naučila znanosti i iskustvo donijeti personaliziranu i individualiziranu odluku - kazao je kardiolog.

