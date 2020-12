Veliki tajkun, Orbánov prijatelj, koristi fondove EU i posluje s njegovim ocem

Mjesec dana ostalo je do početka novog sedmogodišnjeg proračuna Europske unije bez kojega, ako se ne dogovori i usvoji, zapravo presušuju svi fondovi EU svuda u Europi i ostaje samo financiranje najpotrebnijeg: administracije, humanitarne pomoći i nekih manjih programa. Ne usvoji li se u sljedeća 32 dana sve što je bilo zamišljeno da se usvoji, u pitanje će doći i nova proračunska “bazuka” smišljena za spas Europe od koronakrize, što uključuje fond za oporavak i otpornost. Kroz cijeli financijski paket, ukupno “težak” 1824 milijarde eura, Hrvatska očekuje više od 20 milijardi eura, dvostruko više nego što je dosad imala na raspolaganju kroz sve fondove EU. No, usvajanje svega toga je blokirano jer Mađarska i Poljska imaju primjedbe na jedan novi mehanizam ugrađen u proračun Unije, koji bi prvi put omogućio suspenziju europskih fondova ondje gdje se dokazano krši vladavina prava.

Svatko se češe gdje ga najviše svrbi, pa tako i ove dvije države članice, jedine protiv kojih su dosad pokretane kaznene procedure zbog političkog nasrtaja na neovisnost sudstva, slobodu izražavanja i općenito vladavinu prava, imaju problem s idejom da bi zbog ponašanja svojih vlada mogle ostati bez novca iz europskih fondova. No, u slučaju Mađarske, barem sudeći prema nizu istraživačkih članaka nekoliko neovisnih mađarskih portala poput Atlaszo ili Direkt36, možda postoji još dublji i osobniji razlog koji je zasvrbio premijera Viktora Orbána.

“Poznat sam da sam grub”

Nizom tih članaka otkrivene su, naime, veze Orbánove obitelji i najbližih prijatelja s velikim projektima sufinanciranim iz fondova EU, na kojima to Orbánovo društvo profitira i bogati se. Je li mađarski premijer i osobno, zbog tih veza, zainteresiran da onemogući ideju suspendiranja novca iz fondova EU? Je li sama ideja suspendiranja fondova zbog kršenja vladavine prava financijska prijetnja Orbánu i njegovu najbližem krugu?

– Ne mogu znati što je premijeru Orbánu na umu, je li vođen takvom kalkulacijom, ali vidimo da se velik dio novca iz fondova EU zaista slijeva i prema njegovoj obitelji i prijateljima – kaže Blanka Zöldi, novinarka portala Direkt36, s kojom smo razgovarali telefonski. U jednom od posljednjih članaka o toj temi opisuje susret s premijerovim ocem, starim Győzőm Orbánom (starim, jer ima i sina, premijerova brata, koji se također zove Győző Orbán), kojemu je pozvonila na vrata nakon što njegova tvrtka za građevinski materijal tri godine nije odgovarala na telefonske pozive i novinarska pitanja poslana elektroničkom poštom o svom radu na javnim infrastrukturnim projektima. Győző Orbán ispratio je novinarku riječima: “Ja sam poznat po tome da sam grub, a ne bih želio biti grub, posebno ne prema dami”. Nije želio govoriti o svojim poslovima, koje su istraživali novinari portala Direkt36. No, poslovi premijerova oca, koji je imao tvrtku i prije no što je njegov sin Viktor postao premijer, znatno rastu proteklih godina, među ostalim i zahvaljujući kooperantskim ugovorima s glavnim izvođačima radova na projektima sufinanciranim novcem iz fondova EU.

U prvom premijerskom mandatu, od 1998. do 2002., Viktor Orbán izjavio je da se protivi tome da tvrtka njegova oca radi na javnim projektima financiranim novcem poreznih obveznika. Tada je tvrdio da je razgovarao s ocem i uvjerio ga da ne smije poslovati s državom dok mu je sin na čelu vlade. Kad je Blanka Zöldi, novinarka portala Direkt 36, 2017. pitala premijera je li i dalje pri tom stavu, Viktor Orbán izjavio je da jest, odnosno da se ništa nije promijenilo. Sugerirao je da, koliko on zna, njegov otac ne posluje izravno s državom. Ali, nakon što je Direkt36 došao do nekih dokumenata pozivajući se na zakonsko pravo pristupa informacijama, ispostavilo se da tvrtka premijerova oca, iako ne posluje izravno, posluje posredno. Tijek novca između fondova EU i tvrtke premijerova oca ide preko Lőrinca Mészárosa, uspješnog mađarskog biznismena i premijerova prijatelja iz djetinjstva, koji dobiva poslove kao glavni izvođač, a onda nabavlja građevinski materijal od tvrtke premijerova oca, proizlazi iz izvještavanja Direkta36. Prošlu, 2019. godinu tvrtka tate Orbána završila je s dobiti od pet milijuna eura. Godinu prije, 2018., ostvarivala je neto profit dvostruko veći nego ostale takve tvrtke. Sugovornici portala Direkt36 tvrdili su, anonimno, da tvrtka premijerova oca naplaćuje građevinski materijal skuplje od konkurencije i da joj to prolazi zbog političkih veza. Ali, naravno, moguće je i da imaju kvalitetniji građevinski materijal.

Lőrinc Mészáros, koji se često spominje u seriji istraživačkih članaka mađarskog portala, izrastao je u velikog mađarskog tajkuna, čije bogatstvo magazin Forbes procjenjuje na više od milijardu eura, a počeo je kao vlasnik male tvrtke za postavljanje plinskih priključaka, osnovane 1990. u Orbánovu rodnom gradu Felcsútu. Kad je Orbán potaknuo osnivanje nogometne akademije Ferenc Puskas u svom rodnom gradu, iz čega je izrastao i novi stadion i aktualni mađarski prvoligaš Puskás Akadémia, Mészáros je postao predsjednik cijelog tog političko-nogometnog projekta.

Njegova tvrtka Mészáros & Mészáros danas je jedna od najvećih građevinskih tvrtki u Mađarskoj. Mészáros je ušao i kao suvlasnik u NK Osijek, odakle je formalno izašao u lipnju ove godine, ali vjerojatno samo zbog toga što Uefina pravila ne dopuštaju da ista osoba ima prevladavajući utjecaj u klubovima koji su istoj fazi europskog klupskog natjecanja. Suvlasnici NK Osijeka i dalje su Mađari, a u Nadzornom odboru je i Laszlo Szijj, vlasnik velike mađarske građevinske tvrtke Duna Aszfalt, inače i vlasnik luksuzne jahte “Lady MRD” na kojoj su novinari portala nevladine organizacije Atlatszo ljetos kod Kornata snimili Orbánova šefa diplomacije Pétera Szijjárta.

Direkt36 pisao je i o poslovnim vezama poduzetnika Mészárosa s premijerovim zetom Istvánom Tiborczem. Zetova bivša tvrtka Elios Innovatív uspjela je u par godina uprihodovati milijune eura, i to zahvaljujući poslovima s državom na obnovi javne rasvjete. Prvi posao dobili su na natječaju iako kao firma nisu imali traženog iskustva, a na kasnijim natječajima često bi ta firma bila jedini ponuđač, što je stvaralo sumnju da su uvjeti natječaja bili pisani samo za premijerova zeta.

– Istragu je pokrenuo i OLAF (europski ured protiv prijevara, nap. a.) koji je zaključio da je bilo ozbiljnih nepravilnosti i da novac treba biti vraćen Europskoj uniji, ali je mađarska vlada tada odlučila da neće financirati taj projekt iz europskih fondova, nego iz državnog proračuna, tako da su to platili mađarski porezni obveznici – kaže novinarka Blanka Zöldi.

Na temelju OLAF-ova izvješća koje je ukazivalo na neregularnosti i sukob interesa koji bi mogli biti dokazani kao kazneno djelo, mađarsko je tužiteljstvo moralo pokrenuti istragu, no ta je istraga završena odbacivanjem slučaja. Glavni tužitelj u Mađarskoj je, inače, bivši dužnosnik Orbánove stranke Fidesz, Péter Polt, kojeg je Orbán imenovao čim se vratio na vlast 2010. i koji je lani izabran na još jedan devetogodišnji mandat. Transparency International kritizirao je Polta kao tužitelja koji, po mišljenju te nevladine organizacije za borbu protiv korupcije, sustavno odbija procesuirati slučajeve u kojima bi mogli biti osuđeni vladini dužnosnici ili poslovni ljudi bliski Orbánu i njegovoj stranci. Način na koji je mađarsko tužiteljstvo odbacilo OLAF-ove dokaze o Orbánovu zetu podsjeća na način na koji je mađarsko tužiteljstvo “preuzelo” optužbu hrvatskih tužitelja protiv šefa MOL-a Zsolta Hernádija samo da bi potom zaključilo kako njihova, navodno neovisna, mađarska istraga pokazuje da Hernádi nije bio umiješan ni u kakve nezakonitosti za koje mu se sudilo u odsutnosti zajedno s bivšim hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom. Orbánov glavni tužitelj odbacuje optužbe o pristranosti i tvrdi da je u svom radu neovisan. Nakon odbacivanja sumnji protiv premijerova zeta, glasnogovornik premijera tvrdio je da je cijeli taj slučaj, zajedno s OLAF-ovim dokazima, bio “politička kampanja Bruxellesa” usmjerena na rušenje Orbána na izborima zbog njegove politike protiv migranata.

Sličan argument, da se cijeli EU urotio protiv Mađara jer je mađarska vlada rekla “ne” migrantima, može se čuti i sada u objašnjenjima Orbánove vlade o tome zbog čega se protive mehanizmu vezivanja vladavine prava i trošenja novca iz fondova EU. Orbánovo je tumačenje da iza svega kao glavni zlikovac stoji George Soros, koji je potkupio europske dužnosnike u Bruxellesu, i koji želi kazniti Mađarsku zbog antimigrantske politike, a novi mehanizam vladavine prava im je samo jedno novo oružje koje žele (zlo)upotrijebiti protiv Mađarske. No, u Bruxellesu je mnogima dozlogrdilo to Orbánovo optuživanje Europske unije, posebno kad takvo širenje mržnje prema Bruxellesu prati velika Orbánova ljubav prema eurima koji dolaze iz Bruxellesa. Ipak, Europska pučka stranka (EPP), u čijim je redovima i Orbán, samo je suspendirala, ne i izbacila iz članstva njegovu stranku Fidesz. Za odluku o izbacivanju sada bi se navodno već i mogla skupiti većina, ali za to bi bilo potrebno organizirati fizičko zasjedanje Političke skupštine EPP-a, što je zbog pandemije koronavirusa zasad nemoguće. Orbán vješto koristi i tu situaciju.

Novi mehanizam unutar europskog proračuna koji štiti vladavinu prava može biti izglasan i bez pristanka Mađarske i Poljske jer se ta regulativa donosi kvalificiranom većinom država članica u Vijeću EU. Nije nužna jednoglasna odluka. No, Poljska i Mađarska zbog svog protivljenja tom jednom dijelu cijelog financijskog paketa EU za sljedećih 7 godina odlučile su blokirati usvajanje drugog dijela paketa gdje je nužna jednoglasna odluka svih država članica. Taj drugi dio tiče se povećanja vlastitih prihoda u proračunu Unije, a to je povećanje nužno da bi se Europska komisija mogla zaduživati izdavanjem zajedničkih, europskih obveznica na tržištu kako bi pribavila dodatnih 750 milijardi eura za financiranje oporavka od posljedica pandemije. U četvrtak su poljski i mađarski premijer potpisali zajedničku izjavu u kojoj tvrde da mehanizam, koji je dogovoren između Vijeća EU i Europskog parlamenta, neće jačati, nego slabiti vladavinu prava tako što će taj pojam pretvoriti u politički instrument. Orbán i poljski premijer Mateusz Morawiecki tvrde da njihove vlade ne krše vladavinu prava, iako postoji puno indicija da to čine, pogotovo u slučaju Poljske, gdje je neovisnost pravosuđa pod sustavnim političkim udarom, ali i u slučaju Mađarske, gdje je upravo problem sa sustavnošću kojom Orbán pokušava oslabiti neovisne institucije i aktere čiji bi se rad trebao odvijati slobodno u demokratskom društvu. Orbán i Morawiecki jednostavno tvrde da ljevičari zloupotrebljavaju pojam vladavine prava da bi napadali njihovu politiku. Pa tako Orbán u intervjuu za njemački list Die Welt od četvrtka koristi argument da razmaženi političari sa zapada, koji se nikad nisu morali boriti za slobodu na način na koji su se borili on osobno i političari s istoka EU, uopće ne znaju što znači vladavina prava.

Često ističe Janšu

– Mi smo ulični borci i revolucionari vladavine prava. To za nas nije politički program, to je naš život – kaže mađarski premijer u intervjuu za Die Welt. Među uličnim borcima za slobodu Orbán često ističe i Janeza Janšu, slovenskog premijera koji mu zauzvrat drži stranu u ovoj polemici s Bruxellesom, i kojemu Orbán, sumnja se, pomaže i tako što je mađarske poduzetnike potaknuo da ulažu u slovenske medije, koji onda izvješćuju u korist Janše, koji se često upušta u trumpovski verbalni rat protiv tradicionalnih slovenskih medija, od javne televizije do Dela i Slovenske tiskovne agencije. Protekli je tjedan o svemu tome održana i jedna rasprava u Europskom parlamentu jer postoje sumnje da se Orbánova političko-gospodarska mašinerija ne upleće samo u slovenske, nego i u medijske slobode u Sjevernoj Makedoniji.

Oko tri milijuna eura je navodno usmjereno iz Mađarske preko Slovenije u dvije medijske kuće u Sjevernoj Makedoniji, sve s ciljem da se pojačaju izborne šanse bivšeg premijera Gruevskog, koji je u međuvremenu u bijegu od optužnice pronašao azil upravo u Budimpešti.