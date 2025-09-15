Naši Portali
U BUKU

Veliki požar kod Pleternice: Gori tvornica stolarije, ugrožene i obližnje kuće

Priprema vatrogasaca za primopredaju specijalnog navalnog vatrogasnog vozila Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.09.2025.
u 17:10

Na terenu je veći broj vatrogasaca.

Nešto poslije 15 sati izbio je požar u pogonu za proizvodnju stolarije u Buku kraj Pleternice, prenosi Požega.eu. Zbog razmjera vatre na teren je upućen veći broj vatrogasnih ekipa.

Prema prizorima s mjesta događaja, materijalna šteta je velika, a ugrožene su i obližnja kuća te okolne zgrade.
Požega požar

Komentara 1

VA
VanjaPlank
17:18 15.09.2025.

Da nisu ovi zapalili što ih Milanović podržava

