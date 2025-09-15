Veliki požar kod Pleternice: Gori tvornica stolarije, ugrožene i obližnje kuće

Nešto poslije 15 sati izbio je požar u pogonu za proizvodnju stolarije u Buku kraj Pleternice, prenosi Požega.eu. Zbog razmjera vatre na teren je upućen veći broj vatrogasnih ekipa.
Prema prizorima s mjesta događaja, materijalna šteta je velika, a ugrožene su i obližnja kuća te okolne zgrade.
