Veliki požar kod Pleternice: Gori tvornica stolarije, ugrožene i obližnje kuće

Nešto poslije 15 sati izbio je požar u pogonu za proizvodnju stolarije u Buku kraj Pleternice, prenosi Požega.eu. Zbog razmjera vatre na teren je upućen veći broj vatrogasnih ekipa.

Prema prizorima s mjesta događaja, materijalna šteta je velika, a ugrožene su i obližnja kuća te okolne zgrade.