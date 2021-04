Veliki obrat u slučaju D. Kovačevića: Iznio obranu, ali USKOK neće tražiti ukidanje pritvora

Najprije je negirao da je počinio to za što ga se tereti, no kada je shvatio da ga ponovno čeka barem mjesec dana Remetinca, predomislio se. Pa je poželio sve priznati. Jer priznanje onog za što se tereti najlakša je i najbrža karta za izlazak iz Remetinca.

Tako bi se u najkraćim crtama mogao opisati veliki obrat u vezi s Draganom Kovačevićem, bivšim predsjednikom uprave Janafa, koji je, u ponedjeljak doveden u USKOK kako bi nadopunio svoju obranu.

Odnosno promijenio je, jer je prošli tjedan, kada je uhićen zbog sumnje da je tvrtki Ivana Širića namjestio poslove s Janafom, za što je kao mito dobio dva stana u Splitu i Zagrebu te dva vozila za svoju djecu, sve navedeno negirao. Tvrdio je da nema veze s tim stanovima te da Janaf nije obveznik javne nabave.

Da Kovačević nema veze sa stanovima, tvrdio je u obrani i Širić, čija se tvrtka CEFIS formalno vodi kao vlasnik spornih stanova. Širić je u obrani tvrdio da je njegova tvrtka vlasnik tih stanova, no nije znao reći s kim je potpisao ugovor o kupnji stana u Zagrebu ni kako izgleda stan u Splitu iako ga je platio 1,1 milijun kuna. No iz komunikacije nađene u Kovačevićevu mobitelu proizlazi da je on bio taj koji je za oba stana dogovarao majstore, arhitekte i dizajnere te je za istražitelje to znak da je on stvarni vlasnik stana. Osim toga, u korist mu ne ide ni dokumentacija iz koje je vidljivo da su neke rate za te stanove plaćene novcem Janafa od poslova koje je Širićeva tvrtka dobila s Janafom.

Kovačević je, prema neslužbenim informacijama, prošli tjedan kada mu se određivao istražni zatvor, malo prije tog ročišta preko jednog od svojih odvjetnika kontaktirao s nadležnim tužiteljem te je kazao da bi sve priznao. Time je iznenadio sve, no ipak mu je određen istražni zatvor jer se obrane ne iznose kad se tko sjeti, već kako je propisano zakonom. U Remetincu je proveo vikend, nakon čega je u ponedjeljak doveden u USKOK kako bi nadopunio obranu. Istražni zatvor mu je prošli tjedan određen zbog utjecaja na svjedoke, a u odnosu na njega predloženo je ispitivanje 20-ak svjedoka.

Obranu je iznio i nadopunio, no iz Remetinca neće ipak izaći. Naime, USKOK je u ponedjeljak priopćio da i nakon iznošenja te obrane još uvijek egzistiraju razlozi zbog kojih mu je određen istražni zatvor, što vjerojatno znači da im u obrani nije rekao ništa, iz tužiteljske perspektive, stvarno bitno. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se njegov potez odraziti na njegove suosumnjičenike, već spomenutog Širića te Vladu Zorića i Edu Seifrieda. Širić je iznio obranu, Zorić se branio šutnjom, a Seifried je negirao djelo koje mu se stavlja na teret. Svima im je kao i Kovačeviću istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.

Inače, osumnjičenik, odnosno optuženik, ako istraga završi podizanjem optužnice, ima se pravo braniti kako hoće, što znači da u svojoj obrani može i lagati. Kovačević ima još jednu istragu u aferi Janaf, a ovo za što je sada uhićen, krak je te afere. Prvi je put uhićen lani u rujnu, a u istražnom je zatvoru bio do prosinca. Nakon izlaska iz Remetinca, novinarima je tada tvrdio da nije počinio to za što ga se sumnjiči. Među ostalim, tada je kazao da je mogao svašta zamisliti, ali ne i da će završiti iz rešetaka.

U tom dijelu afere Janaf, osim njega, osumnjičeni su Krešo Petek, vlasnik tvrtke Elektrocentar Petek, Dražen Barišić, HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice, i Vinko Grgić, SDP-ov gradonačelnik Nove gradiške, te još 10-ak osoba. Tamo se Kovačević sumnjiči da je od Peteka primio 1,9 milijuna kuna mita kako bi Petekova tvrtka dobila poslove s Janafom vrijedne 40 milijuna kuna. U međuvremenu je ta istraga protiv Kovačevića proširena i zbog pranja novca jer je u kući njegova prijatelja nađeno milijun eura, novac koji je tamo odvezao, kako se ispostavilo, iz stana u Ban centru.