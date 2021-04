Kovačević u SMS-u arhitektici o uređenju stana: Platila si unaprijed, a majstori kasne...

Namjestiš posao prijatelju jer si šef državne tvrtke i to možeš. Onda ti taj prijatelj u znak “zahvalnosti” kupi stan u središtu Zagreba. Stan vrijedi oko 150.000 eura i plaća se u dvije rate. Prvu ratu plaća tvoj prijatelj. I drugu također, i to samo dan nakon što mu je tvrtka u kojoj si ti šef uplatila predujam za posao koji si mu ti omogućio. Odnosno namjestio. Nakon svega, stan u središtu Zagreba formalno se vodi na tvrtku tvog prijatelja, a zapravo si pravi vlasnik stana ti. I sve to ti nije dovoljno, pa koju godinu poslije, istu shemu s istim prijateljem ponoviš i pri kupnji stana u Splitu.

Tako bi se u najjednostavnijim crtama mogao opisati poslovno-prijateljski odnos između Dragana Kovačevića i Ivana Širića, koji su našli na meti USKOK-a, upravo zbog njihovih odnosa, koji traju gotovo 30 godina. I predmet su najnovije istrage koju je USKOK pokrenuo protiv njih dvojice, a ta istraga zasad je razotkrila i vrlo zanimljivu činjenicu. Stanove koje je Širićeva tvrtka CEFIS kupila te ih, po tvrdnjama i sumnjama USKOK-a, dala Kovačeviću kao mito jer je CEFIS od Janafa dobio poslove vrijedne 37,5 milijuna kuna, dijelom su plaćeni novcem Janafa. Odnosno poreznih obveznika, jer je Janaf državna tvrtka u kojoj je Kovačević u čak tri mandata bio predsjednik uprave.

Svjedok i Ivan Vrdoljak

USKOK svoje sumnje temelji i na nekim egzaktnim podacima iz kojih je vidljivo da je CEFIS stan u zagrebačkom Ban centru kupio od tvrtke Centar gradski podrum te ga je platio u dvije rate. Druga je rata plaćena 15. rujna 2016. i iznosila je 597.000 kuna. A upravo taj iznos je samo dan prije s računa Janafa prebačen na račun CEFIS-a uz naznaku da se radi o plaćanju po ugovoru o cesiji između Expleo savjetovanja, CEFIS-a i Janafa. Prethodno je Expleo savjetovanje tražilo od Janafa predujam od 10 posto uz napomenu da se to treba uplatiti na račun CEFIS-a, a radilo se o plaćanju usluge Digitalizacije arhivskoga gradiva i implementacije u sustav za upravljanje dokumentacijom.

Taj je ugovor na intervenciju Kovačevića uvršten u plan investicija Janafa, a Kovačević je bio taj koji je odredio da ta investicija vrijedi između pet i šest milijuna kuna te da ugovor bude dodijeljen CEFIS-u i njegovim partnerima. Osim toga, zanimljivo je i da su u Kovačevićevu mobitelu nađene poruke o plaćanju stana u Ban centru u kojima je on naveo da će druga rata biti plaćena do 15. rujna 2016., što se na koncu i dogodilo. Slično se dogodilo i sa stanom u Splitu, samo je tamo druga rata od 3,9 milijuna kuna iz Janafa CEFIS-u uplaćena preko M.G.S. grupe, čiji je vlasnik Edi Seifried također obuhvaćen ovom istragom.

Inače zbog toga kako se i od koga kupovao taj stan u Splitu tijekom istrage trebalo bi biti saslušano više svjedoka, a među njima i Ivan Vrdoljak, bivši šef HNS-a, koji je nakon odlaska iz politike otišao u poduzetnike. Kao poduzetnik ima više tvrtki, a jedna od njih je i Sunčani Žnjan, tvrtka od koje je CEFIS, kako se sumnja, kupio splitski stan koji je bio mito za Kovačevića. Iako je Širić u svojoj obrani tvrdio da Kovačević s kupnjom spornih stanova nema veze, te da je on bio taj koji je kupovao stanove jer je to dobra investicija, pogotovo u Splitu, zanimljivo je da nije znao reći kako izgleda splitski stan iako ga je platio 1,1 milijun kuna.

S druge strane, o kupnji tog stana Kovačević je komunicirao s Klementom Bašićem, suvlasnikom tvrtke Sunčani Žnjan, pa mu je Bašić u lipnju 2019. poslao SMS: “Ajde vidi da mi se netko javi oko tog stana”, na što mu Kovačević odgovara: “U Moskvi sam, u ponedjeljak ćeš dobiti ugovor sa svim elementima.” Poruke su izmijenjene 19. lipnja 2019., a prvu ratu za spomenuti stan CEFIS je Sunčanom Žnjanu isplatio 30. srpnja 2019. Preostale rate plaćene su u rujnu i prosincu 2019. te u svibnju 2020. A da je spomenuti stan Kovačevićev, iako se službeno vodi na CEFIS, USKOK zaključuje iz brojnih SMS-ova i razgovora koje Kovačević izmijenio s arhitekticom, kojoj je kazao da će joj dati kontakt osobe koja ima ključ stana.

Kasnije ju je pitao je li bila u stanu, a ona mu je odgovorila da jest, da je kupaonica premala, pa se treba razbiti zid, da mu dolazi namještaj za kuhinju iz Italije, na što joj on kaže: “Nemoj samo da je iz Italije, da nam ne donese kakav virus.” Nadalje, Kovačević u kasnijim razgovorima predbacuje arhitektici što su rokovi za dovršetak stana prekoračeni te joj savjetuje da majstore ne plaća unaprijed.

“Tvoj će biti ljepši”

“Sve si plaćala unaprijed i onda j.... ga, nitko te više ne šljivi poslije. Ja dolazim na kraj, više neću u tome sudjelovati, počinjete me zamarati... Kasnite tri mjeseca, tako nešto još nisam vidio da se toliko kasni”, govori Kovačević arhitektici početkom rujna 2020.” Dvadesetak dana nakon toga je uhićen, a na njegovu nesreću, u mobitelu kojeg se prije uhićenja pokušao riješiti, ostala je njegova korespondencija stara nekoliko godina. I upravo bi ta korespondencija sada za njega mogla biti kobna jer je iz nje vidljivo da on u vezi sa stanom u Ban centru dogovara majstore za plin, arhitekticu i dizajnericu, a nađena je i poruka u kojoj se navodi da je račun za predujam izdan te da će biti poslan CEFIS-u.

Osim toga, Kovačević se raspitivao i može li se dobiti popust na parking u Ban centru, a sporni je stan pokušao i iznajmiti. Osim toga, dizajnerica mu je slala i fotografije računa ili ponuda za namještaj, pa je tako kuhinjske aparate platio 28.868 kuna, 12 stolaca je platio 10.248 kuna... On je njoj pak slao mjere pojedinih elemenata ili aparata, a ona njemu poruke da su stolari uzeli mjere. Kada joj je s nekog oglasnika poslao fotografiju nekog stana koji je opisan kao mali dragulj, ona mu je odgovorila: “Tvoj će biti ljepši.”