Andrej Plenković: Suprotno populistima, borit ću se da Hrvatska ide naprijed

U velikom novogodišnjem intervjuu s predsjednikom hrvatske Vlade i HDZ-a Andrejem Plenkovićem razgovarali smo o smjeni savjetnika predsjednice Republike, najavama za 2019. godinu, odnosima u HDZ-u te o odnosima sa susjedima. Nakon što smo obavili razgovor, situacija s kupnjom borbenih zrakoplova F-16 Barak od Izraelaca zakomplicirala se. Dok iz oporbe traže odgovornost i ostavku ministra obrane Damira Krstičevića, iz Vlade je stigla vijest da se odustaje od kupnje aviona. Stoga smo premijeru naknadno postavili i ta pitanja.

Je li Izrael imao pisanu potvrdu SAD-a da će dopustiti prodaju zrakoplova F-16 Barak Hrvatskoj kad su se javili na natječaj?

Izrael je preuzeo obvezu da ishodi dopuštenje SAD-a za prodaju aviona koji su bili ponuđeni, tj. F-16 Barak i koje je Hrvatska odabrala.

Što će Hrvatska učiniti? Hoće li poništiti natječaj? Ako da, što dalje?

U ovom trenutku imamo informacije da SAD nije suglasan s prodajom aviona koje je Izrael ponudio Hrvatskoj te inzistira da se iz njih ukloni sva oprema kojom su avioni izraelskom tehnologijom nadograđeni i modificirani. Očekujemo očitovanje Izraela s obzirom na nove okolnosti. Kao što sam rekao javno prije tri tjedna, ako zbog problema koji su nastali na relaciji između Izraela i SAD-a ne budemo mogli kupiti avione kakve smo odabrali, Vlada će poništiti odluku o odabiru!

Predsjednica je kazala kako ima pravo odlučivati o svojim suradnicima, što je neupitno. No, može biti i neugodno jer su zadnji događaji sa smjenom Mate Radeljića i načinom na koji je to obavljeno, iz njegova kuta, otvorili pitanja o mogućoj zloporabi tajnih službi. Hoćete li tražiti da se to do kraja raščisti?

S obzirom na to da je i prije bilo niz savjetnika koji su bili razriješeni, za mene je riječ tek o kadrovskom pitanju u nadležnosti predsjednice.

Jeste li zatražili očitovanje SOA-e?

Razgovarao sam s ravnateljem SOA-e. On me izvijestio kako je SOA provela unutarnji nadzor u vezi te teme te je potpuno otklonjena i najmanja sumnja da su rađeni pritisci ili prijetnje prema bivšem savjetniku. Ujedno, nadzor provodi i Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.

