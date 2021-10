Vedro vrijeme samo do sredine tjedna, a zatim slijedi velika promjena

U većini krajeva sutra će biti pretežno sunčano te i dalje iznadprosječno toplo. Promjenljivo oblačno će biti na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici, mjestimice uz malo kiše koja je moguća i ponegdje na dalmatinskim otocima.

U unutrašnjosti ujutro moguća lokalna magla, osobito u Posavini. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 15 do 20, a najviša dnevna uglavnom od 23 do 27 °C.

U unutrašnjosti Dalmacije u utorak su vjerojatne oborine, a onda sredinom tjedna stiže promjena vremena i u ostatak zemlje. Jače naoblačenje praćeno kišom zahvatit će cijelu Hrvatsku. Na Jadranu su mjestimice mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će bura, uz koju će temperatura biti u padu, prognoza je DHMZ-a.

Meteorologinja Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a u prognozi za HRT dodala je da će početkom tjedna na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, u utorak mjestimice i vrlo jako. U ponedjeljak na sjeveru više oblaka, ponegdje i kiša, a od utorka posvuda oblačnije i nestabilnije, uz povremene oborine, sredinom tjedna moguće i obilnije.

