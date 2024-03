Večernji list i Rezolucija Zemlja ponovno uz bok svjetskih medijskih velikana

Riječ je o projektu Rezolucija Zemlja koji se prošle godine okitio INMA Global Media Awards odnosno svjetskim medijskim Oscarom. Rezolucija Zemlja osvojila je prvo mjesto na svijetu u kategoriji najboljih društveno odgovornih projekata organiziranih od strane medija. Sada je stiglo novo priznanje i to ono Native Advertising Institutea koji nas je uvrstio među dvanaest najboljih primjera native oglašavanja za 2024. godinu. Native Advertising Award najveća je i najvažnija nagrada za stručnjake za native oglašavanje i brendirani sadržaj koja će se dodijeliti u lipnju ove godine u Kopenhagenu.

Kako možemo promijeniti budućnost? Svatko će na ovo pitanje imati drugačiji odgovor no ono što nas sve povezuje je planet na kojem živimo, naš jedini dom - Zemlja. Jasno je kako su ekologija i klimatske promjene ključna pitanja današnjice, no kada nam ih netko spomene, često je odgovor da je to pitanje nekih budućih generacija. No je li to uistinu tako ili je promjena na nama? Odgovor je - da! U Večernjem listu prepoznali smo kako su promijene u našim rukama stoga smo pokrenuli najveći ekološki projekt u Hrvatskoj - Rezolucija zemlja.

Ljepota native sadržaja proizlazi iz kreativnosti i bezbroj mogućnosti koje on nudi kako bi se na zabavan, zanimljiv i drugačiji način sadržaj prenio publici što najbolje možemo vidjeti na primjeru našeg projekta svjetskoga glasa koji pokazuje kvalitetu native projekata i sadržaja koji Večernji list svakodnevno stvara, nudeći kreativna rješenja koja nadilaze standard te se kroz naše platforme razvijamo uspješnu priču koja pruža vrijednost za brend i publiku.

U dvije godine organizirali smo više edukativnih radionica za mlade o klimatskim promjenama i zaštiti okoliša, brojne konferencije od kojih je jedna bila međunarodna, nekoliko okruglih stolova, ali i najveće akcije čišćenja okoliša i tako na promjenu potaknuli gotovo trećinu stanovništva Hrvatske.

Kada tome pridodamo kvalitetan sadržaj na svim našim platformama i na desetke članka koji pokrivaju ekološke teme uz vrhunski edukativni sadržaj jasno je kako je projekt Rezolucija Zemlja ispisao zelene stranice ekološke povijesti u Hrvatskoj.