Večernjakova domovnica 2022.: Predstavljamo 10 nominiranih glumaca hrvatskog porijekla

Poruka jedne kazališne predstave o doseljenicima u Njemačku u kojoj je glumila glumica hrvatskog podrijetla Stela Katić bila je: Nisi u zemlji svojih roditelja, ali su tvoji roditelji u domovini u kojoj si rođen, a ti u tu domovinu donosiš puno toga što su tvoji roditelji ponijeli sa sobom iz svoje domovine.

Tako i glumci iz hrvatskog iseljeništva sa sobom nose ono što su njihovi roditelji iz domovine ponijeli u tuđinu i s time se ponose. Kroz svoje karijere, intervjue i rad općenito ističu ponos svojim hrvatskim podrijetlom, a nerijetko znaju kazati kako im je baš taj hrvatski temperament pomogao u ulogama koje su odglumili.

U ovogodišnjem Večernjakovom iseljeničkom izboru za nagradu Večernjakova domovnica nominirano je 10 uspješnih glumaca hrvatskog podrijetla koji osvajaju na filmu, u serijama, na kazališnim daskama...

1. Stela Katić je rođena u Dubrovniku a odrasla je u Stuttgartu. Dugo godina je bila angažirana u Theaterhausu Stuttgart i Theater Rampe u Stuttgartu. Strast prema glumi probudila joj se u kazališnoj skupini srednje škole u Gaildorfu. Glumačko usavršavanje završila je na Bruckner konzervatoriju u Linzu. Kad je Theaterhaus Stuttgart prihvatio njezinu prijavu za posao, vratila se u grad u kojem je išla u školu i gdje je živjela njena obitelj. U Theaterhausu je s Peterom Hauserom izvela kazališni komad koji opisuje temu doseljenika u Njemačku. Stela trenutačno studira Dramaterapiju na Sveučilištu za gospodarstvo i okoliš, snima za Klett Verlag i radi kao kazališna pedagoginja u školi Friedrich Schiller Schule u Großheppachu.

Foto: Privatna arhiva

2. Ante Brekalo je rođen u Splitu, podrijetlom je iz Aržana u Imotskoj krajini, a živi i radi u Münchenu. U mladosti je želio postati uspješan nogometaš pa je kao junior igrao za „Spvgg Unterhaching“ u Bundesligi. No, nakon ozljede je prestao igrati nogomet i upisao Akademiju glume u Münchenu. Godine 2014. je bio nominiran za bavarsku nagradu „Lore-Bronner-Preis“. Njemačkoj publici je postao poznat kroz uloge u serijama i filmovima, između ostalog u „Der Alte“, „Die Rosenheim-Cops“, „Hubert ohne Staller“ i u poznatom TV-Show „Verstehen Sie Spaß?“ (skrivena kamera) u kojoj je dobio ulogu španjolske pop zvijezde. Najpoznatija uloga mu je bila 2021. godine u filmu „Die Rosenheim-Cops – Mörderische Gesellschaft“ gdje je utjelovio privatnog učitelja joge Jeromea Perssona, a partnerica mu je bila poznata glumica Michaela May. Ostvario je uloge u kazalištima, reklamama, kratkometražnim filmovima.

Foto: ©Yves del Brèn

3. Cheyenne Pahde njemačka je glumica hrvatskog podrijetla. Majka joj je Hrvatica, a ona i sestra blizanka Valentina upravo majku Samandu ističu kao velik oslonac u životu. Blizanke su rođene u Münchenu. Cheyenne se proslavila ulogom u popularnoj njemačkoj seriji "Alles was zählt" te nastupom u RTL-ovom showu "Let's Dance". Glumica je pred kamerama od svoje 3. godine, od kad je sa sestrom blizankom do prosinca 2006. godine dijelila ulogu Katharine Arnhoff u seriji „Forsthaus Falkenau“. Pohađala je glumačku školu u Münchenu, 2000. godine je snimila kratkometražni film "Lilli". Studirala je lingvistiku i književnost u glavnom gradu Bavarske i nakon studija ponovno se potpuno posvetila glumi. Od svibnja 2015. pa sve do danas Cheyenne glumi klizačicu Marie Schmidt u RTL-ovoj seriji „Alles was zählt“. Uz glumu Cheyenne se bavi i pjevanjem. S Valentinom nastupa kao pjevački duo "Cheyenne & Valentine".

Foto: Privatna arhiva

4. Krunoslav Šebrek je švicarski glumac hrvatskog podrijetla. Rođen je 1982.godine u Herisauu, a diplmirao je glumu na Sveučilištu za glazbu i scensku umjetnost u Zürichu. Već tijekom studija glumio je u kazalištu "Theatre an der Sihl", zapažene uloge su mu u predstavama »Fräulein Julie«, »Spieltrieb« kao i u komediji "Tartuffe". Godine 2008. dobio je nagradu Oprecht za mlade glumce i »Armin Ziegler nagradu za mlade glumce«.. Uslijedili su angažmani u kazalištima u Essenu i Bochumu. Šebrek je radio s poznatim redateljima kao što su Cilli Drexel, Nuran David Calis, David Bösch, Grzegorz Jarzyna...Može se pohvaliti i raznim filmskim i televizijskim ulogama. Glumio je i u predstavama Baumeister Solness, Die drei Musketiere, Wallenstein, Astoria, Der Gott des Gemetzels i drugima.

Foto: Privatna arhiva

5. Boris Vuksa je filmski i kazališni glumac koji je rođen u Švicarskoj a živi u Njemačkoj. Dosad je glumio na njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku. Vuksa je odrastao u Greifenseeu kod Züricha u Švicarskoj. Studij glume završio je 2017. godine na glumačkoj školi Vera Forster u Zürichu. Značajan dio svog života posvetio je obrazovanju u glumi pa je pohađao satove glume i radionice glume u Beču (Luisia Stachowiak), Berlinu (Teresa Harder), Kölnu (Besichtund werden) i u Münchenu (Kirk Baltz). Od 2019. godine živi u Kölnu. Glumio je u nekoliko filmova, tv serija i showreel scena.Zapaženije uloge su mu u filmovima "Miranda", Die Fahrt" i "The Runaway".

Foto: Privatna arhiva

6. Christian Jankovski je glumac i scenarist hrvatskog podrijetla koji živi u Baselu. Diplomirao je kazališno obrazovanje, a zatim se nekoliko godina školovao za glumca i profesionalnog govornika. Poznat je po glavnim ulogama u igranim filmovima i serijskim produkcijama Jean's Burger, Ohnmacht, Zürich 2048, i Turner. Osim toga, Christian radi kao producent i redatelj, napisao je nekoliko scenarija za filmove i serije i već je dobio nekoliko nagrada, uključujući nagradu za najboljeg glumca na Feel the Reel International Film Festivalu u rujnu 2021. godine. U proljeće 2022. Christian će igrati u predstavi Heiweh-Fernweh u Švicarskoj.

Foto: Privatna arhiva

7. Marin Bikić je hrvatski glumac podrijetlom iz Viteza u BiH, ali već godinama živi i radi u Münchenu. Prije dolaska u bavarsku metropolu, Bikić je uspješno radio u “Gradskom kazalištu mladih Vitez”. Sudjelovao je u osnivanju dramske skupine pri Matici hrvatskoj e.V. München 2018. godine koja je osnovana kako bi povezala što veći broj Hrvata i Nijemaca te ojačala kreativno stvaralaštvo na različitim područjima djelovanja. Bikić je glumio u nekoliko predstava među kojima je predstava “Đe ti je pita” u kojoj ima glavnu ulogu. Zapaženu ulogu imao je i u predstavi “Krtice” gdje je glumio s poznatim hrvatskim glumcem Janom Kerekešom, koji je za “Krtice” bio i nominiran za Nagradu hrvatskog glumišta 2015.

Foto: Privatna arhiva

8. Saša Kekez je hrvatski glumac koji godinama gradi uspješnu glumačku karijeru u Njemačkoj. Rođen je 1983. godine Troisdorf-Sieglaru njemačkoj Saveznoj zemlji Sjeverna Rajna Vestfalija. U Njemačkoj je postao poznat po filmovima "Saša", "Pro Familia", "Bleib bei mir", "Ahornallee" i "Liebe zum Leben". Nekoliko godina glumio je u poznatoj njemačkoj seriji "Sturm der Liebe". Sašini roditelji potječu iz Baranje. Otac je iz mjesta Kneževi Vinogradi, majka iz Belog Manastira. Saša je prva glumačka iskustva stekao u školskoj kazališnoj skupini. završio je školu glume u Kölnu. Veliki mu je san, kaže, glumiti u akcijskom filmu. Saša glumi i u reklamama za razne proizvode, a prošle godine je snimio reklamu za McDonald's u Njemačkoj.

Foto: Privatna arhiva

9. Zvonimir Anković često u medijima ističe kako je on njemačko-hrvatski glumac koji je studirao na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Stuttgartu. Od 1997. igrao je u Staatstheater Stuttgart, gdje je od 1998. do 2009. bio član stalne postave nakon završetka studija glume. Glumio je u brojnim filmovima među kojima su Trainspotting, Leben ein Tanz, Der Revisor, Bill in Dogville, Jack u Manderleyu...Godine 2001. odigrao je ulogu ljubavnika Kalila u svjetskoj premijeri drame Arapska noć Rolanda Schimmelpfenniga. Radio je s poznatim njemačkim redateljima Elmarom Goerdenom, Wilfriedom Minksom, Sebastianom Nüblingom, Stephanom Kimmigom i Haskom Weberom. Anković je ostvario nekoliko uloga u tv serijama, među kojima je krimi serije Der Schrei, SOKO Stuttgart i Alarm für Cobra 11.

Foto: Privatna arhiva

10. Mirjam Elisabeth Novak je njemačka kazališna, filmska i televizijska glumica hrvatskih korijena. Otac joj je Hrvat iz Kaštel-Lukšića, majka iz Vukovara. Na sveučilištu Humbolt u Berlinu završila je studij povijesti i engleskog a glumu u Los Angelesu na slavnom Lee Strasberg Institutu. Njemačkoj javnosti je najprije postala poznata sudjelovanjem u emisiji "Najbolji posao na svijetu" koja se snimala u Australiji. Glumom se bavi od 2000. godine. Prošle je godine oduševila ulogom u RTL-ovoj TV seriji "Herzogpark" a imala je zapaženu ulogu i u povijesnom filmu “The Last Kingdom”.

Foto: Privatna arhiva