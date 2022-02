Večernjakova domovnica 2022.: Predstavljamo nominirane kandidate u kategoriji 'Glazba'

Velik broj Hrvata u domovini nije niti svjestan koliko je hrvatsko iseljeništvo bogato glazbenicima hrvatskog podrijetla. Oni su uspješni u zemljama u kojima žive, osvajaju publiku, nagrade, svatko na svoj način gradi zavidnu glazbenu karijeru.

Kao i glazbenici u domovini i hrvatski glazbenici u iseljeništvu s nestpljenjem čekaju da pandemija prođe pa se upale svjetla pozornice, a oni stanu pred publiku željnu glazbe. Dok se to ne dogodi, glazbenici snimaju nove pjesme, dogovaraju nove suradnje, a njih 10 se natječe za nagradu Večernjakova domovnica.

Naime, upravo ih je toliko nominirano u ovogodišnjem Večernjakovu iseljeničkom izboru za domovinsku nagradu Večernjakova domovnica.

1. Katarina Mihaljević je 21-godišnja glazbenica iz Pfungstadta pored Darmstadta. Roditelji su joj podrijetlom s Kupresa. Glazbom se bavi od svoje 14. godine, a njemačkoj javnosti je postala poznata sudjelovanjem u glazbenim emisijama “Deutschland sucht den Superstar” (DSDS) 2019. godine i The Voice of Germany (TVOG) 2021. Nastup u showu The Voice of Germany je posvetila sestri koja pati od Rettovog sindroma. Katarina često ističe kako joj je vjera jako bitna. Godinama je bila članica zbora Hrvatske katoličke misije Darmstadt, a članica je i FRAME. Studentica je druge godine studija dječje pedagogije u Darmstadtu. Uz glazbu u budućnosti se želi baviti radom s djecom.

2. Moreno Vukojević je rap glazbenik iz Münchena koji je ograničenja u pandemiji koronavirusa zbog kojih nema nastupa iskoristio za snimanje novih pjesama. Snimio je nekoliko u kojima progovara o problemima zbog kojih mladi odlaze iz Hrvatske ali i o onome što ih čeka u tuđini. Moreno kaže nije sve med i mlijeko u tuđoj zemlji, a novac ne može popuniti prazninu koja vam ostaje nakon odlaska iz rodnog kraja. Pjevač je podrijetlom iz Slobodnice kod Slavonskog Broda. Dolazi iz glazbeno-umjetničke obitelji. Otac mu je poznati slikar a on svaki prigodu koristi kako bi promovirao i očeve slike. Surađuje i s drugim njemačkim glazbenicima među kojima je i Janson Vella s kojim planira snimiti duet.

3. Josip Perić je jedan od poznatijih glazbenika među hrvatskom zajednicom u Frankfurtu i okolici. Živi u Kelsterbachu kod Frankfurta. Osim Hrvata iz tog dijela Njemačke, Perićeve pjesme slušaju i Hrvati u Hrvatskoj i BiH. Posebno ga vole branitelji koje često u spominje u stihovima. Najbolji dokaz tomu je njegova najnovija pjesma "Tamo" u čijem se spotu mogu, između ostalog, vidjeti kadrovi sa spomen obilježja braniteljima koje se nalazi na brdu Vidak u BiH. Perić je rođen u Uskoplju odakle se preselio u Bjelovar gdje je proveo značajan dio svog života. Godine 2013. godine se doselio u Kelsterbach. U bližoj budućnosti planira suradnju s pjevačem Zdravkom Ćurićem. Osim o rodnom kraju i ljubavi, Josip piše i pjesme duhovne tematike. Njegove pjesme bile su nominirane i za najstariji hrvatski festival hrvatske popularne kršćanske glazbe Uskrs fest.

4. Milijana Mijatović (27) iz Wiesbadena je popularnost stekla nastupom u njemačkoj glazbenoj emisiji “The Voice of Germany 2021” . Nakon tog showa prijavila je pjesmu na njemačko natjecanje za Eurosong. U međuvremenu je dobila posao u američkoj vojsci kao sistem administrator, jedini ženski administrator zadužen za više kontinenata i jedina žena koja taj posao radi a ima manje od 30 godina. Producent Maximilian Illig radi na objavi njezinog spota i singla za pjesmu Never Give Up. Uskoro će objaviti pjesmu "Influential Sucker“. Ove godine planira organizirati ljetni festival na piramidama u Visokom u BiH na kojem će predstaviti okupiti 30 glazbenika iz SAD-a, desetak glazbenika iz Njemačke i nekoliko glazbenika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Projekt se zove "Rhythm and You". Inače, Milijana je rođena u Tuzli. S 12 godina se s obitelji preselila u Zagreb, a s 16 godina se natjecala u showu “Hrvatska traži zvijezda”. Otac joj je preminuo 2013. godine, a ona se s majkom i dvojicom braće 2015. godine iz Zagreba preselila u Njemačku.

5. Myriam Kavelj-Fuchs je njemačka country pjevačica hrvatskog podrijetla koja živi u njemačkom Ingelheimu. Na njemačkoj glazbenoj sceni je već godinama. Ima band MyriamUnplugged u čijem je sastavu još Erich Altenkirch i Ralf von Horstig. Myriam osvaja nagrade, a krajem prošle godine njezina pjesma “Brown Mustang” proglašena je najboljom country pjesmom 2021. godine. Ponosna je vlasnica prve nagrade na 39. Deutschen Rock und Pop Preis 2021., (Njemačka nagrada za rock i pop). Sa svojim bendom trenutačno radi na novom albumu koji će izaći ove godine, a na kojem će gostovati i poznati njemački roker Johnny Scandal s kojim će Myriam otpjevati duet. Bend već ima u planu nekoliko nastupa i poručuju kako neće dopustiti da ih pandemija porazi.

6. Josipa Bainac je mlada hrvatska sopranistica je rođena 1990. godine u Vinkovcima. Vinkovčanka s bečkom adresom, ostvarila je u Austriji i izvan nje, uspješnu međunarodnu solističku karijeru i to nastupajući sa svjetski poznatim i priznatim orkestrima kao što su Camerata Hamburg u Njemačkoj, Simfonijski orkestar Krakowske opere u Poljskoj itd. U Hrvatskoj je imala zapažene solističke nastupe. Studij pjevanja, gitare te glazbene pedagogije završila je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Iz njenog zanimljivog umjetničkog životopisa treba svakako izdvojiti i magistarski studij Lied / Oratorium na Sveučilištu za glazbu i scensku umjetnost u Beču, te doktorski sudij koji je počela 2016. na Palacky Sveučilištu u Olmützu u Češkoj. Do sada je nastupala diljem Europe. Višestruko je nagrađivana. U Glazbenom centru u Beču profesorica je pjevanja, gitare i glasovira, a njeno glazbeno i pedagoško umijeće poznato je i u Mozartovom rodnom gradu Salzburgu.

7. Stipe Bilić, je mladi riječki pijanist iz Graza, Osnovnu i srednju školu završio je u Glazbenoj školi I. Matetića Ronjgova u Rijeci. Glasovir je diplomirao 2015. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Paralelno je studirao glasovir na Sveučiliütu za umjetnost ( Kunstunivesität) u Grazu, gdje je 2016. godine diplomirao, a 2018. godine je magistrirao u razredu prof. Milane Chernyavske. Dobitnik je prestiänih nagrada na državnim i međunarodnim pijanističkim natjecanjima. Iza sebe ima zapažene solističke recitale i glazbene nastupe u Beču, Austriji, Hrvatskoj i šire.

8. Darko Capo je pjevač koji živi i radi u Švicarskoj. U posljednje dvije godine koliko traje pandemija koronavirusa nije puno nastupao ali je zato vrijeme "suše" za glazbenike iskoristio kako bi snimio novi album. Uz svoju karijeru radi i na karijerama svojih dviju kćeri koje u glazbu ulaze pod umjetničkim imenom Capo Sisters. Surađuje s Vladom Kalemberom i Zoranom Škugorom. S Kalemberom je već snimio četiri pjesme koje se nalaze na novom albumu. Gostovao je na Ohrid festu 2021.godine. Riječ je o glazbenom festivalu koji se održava u Ohridu u Sjevernoj Makedoniji. Darko Capo najavljuje brojne glazbene projekte u suradnji s Vladom Kalemberom.

9. Dejan Perica glazbenik je skladatelj i producent iz Bruchsala. Ima svoju vlastitu izdavačku kuću Avalokita®Records. Njegova prva pjesma "The Big Reset" je postigla zapažen uspjeh u Njemačkoj. Pjesme snima na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Objavljuje ih pod umjetničkim imenima Skipper D., Dejan Rock me, a nedavno je pod imenom Dejan rock the kids izdao album dječjih pjesama. Kroz svoju glazbenu karijeru je osvajao nagrade među kojima je i nagrada s natjecanja “Sing your Song“. Dejan kaže kako mu je cilj stvarati glazbu i od toga zarađivati. U tomu mu podršku pružaju supruga i dvoje djece koji su njegovi najveći obožavatelji.

10. Ženska klapa „Filiae Croatiae“ ili u prijevodu "Kćeri hrvatske" iz Stuttgarta je prije dvije godine trebala proslaviti svoj 10. jubilej no to do danas nisu uspjeli zbog pandemije. U istom su sastavu već 12 godina. Za svoju 10. obljetnicu su pripremale veliki koncert na kojem su planirale ugostiti poznate glazbenike, no koncert su morale otkazati. Ipak, od proslave nisu odustale pa će svoju 12. godišnjicu djelovanja proslaviti ove godine u studenom. Proslava će, kažu, biti na jednoj lijepoj lokaciji u Stuttgartu a gosti će im biti poznati glazbenici iz Hrvatske. Ipak, u vrijeme pandemije redovito su imale radionice na koje im je iz Hrvatske dolazio Joško Ćaleta, hrvatski etnomuzikolog i glazbenik.