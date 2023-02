Vatikanskog Clooneya vole žene, ali i Franjini protivnici tvrdolinijaši

Na naslovnici Vanity Faira našli su se te 2013. godine, između ostalih, Brad Pitt, Taylor Swift, Channing Tatum, Jay-Z, Nicole Kidman i... Georg Gänswein. I dok prvih šest imena, s obzirom na to da se radi o ljudima iz vrha svjetskog showbizza, bez problema možemo zamisliti kako nam se smiješe s prvih stranica jednog od najpoznatijih svjetskih časopisa, ovo posljednje ime po svemu iskače ponajprije po tome jer se radi o – svećeniku. Odnosno, da budemo precizniji, nadbiskupu i dugogodišnjem osobnom tajniku nedavno preminulog pape Benedikta XVI. Priča o čovjeku od povjerenja bivšeg pape naslovljena je: “Otac Georg: nije grijeh biti lijep”, što i ne čudi s obzirom na to da ga zbog mladolikog i lijepog izgleda te mondenog načina života zovu i vatikanskim Georgeom Clooneyem. Bilo je to prvi put da se na naslovnici tog časopisa našla osoba iz crkvenog života, a iako to nikada nije službeno potvrdio, Gänsweinu su nakon toga pristizala i mnoga pisma ljepšeg spola s raznoraznim ponudama. Zanimala se za njega, ni više ni manje nego i Donatella Versace, jedna od najvećih živućih modnih dizajnerica.