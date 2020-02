Direktor tvornice: Štrajkam glađu za radnike i nastavak proizvodnje

Izvršni direktor tvrtke Itas-Prvomajska Dragutin Varga danas je započeo štrajk glađu i ime 160 radnika!

Tvrtka iz Ivanca, poznata po radničkom samoupravljanju jer su radnici ujedno i njezini vlasnici, našla se u problemima zbog nelikvidnosti i traži pomoć države. Glavni izvršni direktor otišao je krajem prošle godine iz osobnih razloga, a tvrtku i operativno od tada vodi Varga koji ne može pronaći novac za isplatiti plaću radnicima za prosinac i podmiriti dospjele dugove.

- Direktor je otišao s 31. prosincom i nije bilo novih narudžbi, što se sad odrazilo i na obrtna sredstva - pojašnjava Varga.

Najprije je isplatu duga zatražila banka na iznos od 48.000 eura, a onda i komunalci.

Video: Radnici su jedini dioničari u ivanečkoj tvrtki Itas-Prvomajska

- Posla imamo, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta podržalo je projekt oko izrade punionica za električne automobile, a imamo ugovoren i još jedan važan posao, tako da proizvodnju ne smijemo zaustaviti. To ne smijemo prije svega zbog naših njemačkih poslovnih partnera koji su osjetljivi na takve stvari. Kad sam vidio što se događa, stao sam pred ljude na skupu radnika i rekao da ću u njihovo ime štrajkati glađu kao izvršni direktor, a oni neka nastave raditi da se ne zaustavlja proizvodnja. Jer,, ako ugasimo proizvodnju, onda smo ugasili i firmu, i badava nam onda svi ti projekti koje Ministarstvo i HAMAG-BICRO sufinanciraju. Ljudi su, bez obzira što nisu dobili plaću za prosinac, pristali na moj prijedlog da u njihovo ime branim njihove interese. Nije mi to prvi put da štrajkam glađu - kaže Varga koji je i 2005. godine, veli, morao napraviti to isto, samo što je tada štrajkao zbog iskapčanja struje.

- Danas imamo i struju i vodu i radnike i posao, ugovoenih sedam milijuna kuna narudžbi, no trenutno smo nelikvidni, pa tražimo od Vlade da nas podrži i pomogne. Ne tražimo da nam da novac, nego da nam samo pomogne da premostimo ovu situaciju, a za dalje mi posla imamo. Treba nam pomoć da odradimo ugovoreno i pokrivamo izdatke - dodaje.

Burne 2005. godine, kad su radnici zauzeli tvornicu koja je bila pred propašću, predvodio ih je upravo Varga, sindikalist koji je nakon toga postao jedan od izvršnih direktora.

Godinama govori da su problemi u Itasu počeli pretvorbom i kuponskom privatizacijom. Radnici su 1. siječnja 2007. osnovali novu tvrtku i postali njezini suvlasnici, boreći se za svoje mjesto na tržištu. Dug je trenutno oko 900.000 kuna, velik dio potražuje komunalno poduzeće, a nedostaje i novca za plaće.

- Ako se moglo s milijardama i stotinama milijuna kuna pomagati drugima, zašto ne bi i nama? Kad bi nam Vlada ili Ministarstvo dali garanciju za iznos do tri milijuna kuna, stali bismo na noge, i u toku godine iz proizvodnje vratili što treba. To je moja ideja, a hoće li uspjeti, ne znam... - kaže Varga.

Proizvodnja u Itasu-Prvomajskoj je, napominje, specifična jer jedini proizvode alatne strojeve i punionice. - Ne tražimo novog direktora, ja ću dalje voditi brigu oko firme. Neću odbaciti pomoć izvana, ako netko želi pomoći, ali zapošljavati novog direktora nećemo - veli Varga.