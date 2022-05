Ovo su varaždinski policajci koji su spasili dječaka od utapljanja: 'Još s nasipa smo ugledali strašan prizor'

Načelnik Policijske uprave varaždinske Predrag Benčić sa svojim zamjenikom Daliborom Božićem, primio je policajce koji su u srijedu, 20. travnja spasili 13-godišnjeg dječaka od utapanja u kanalu HE Varaždin kod Svibovca Podravskog.

Podsjetimo, policajci Policijske postaje Varaždin Dejan Kučko i Neven Sambolec, tog su dana u sklopu redovne ophodnje prvi stigli na mjesto događaja, po dojavi 14-godišnje djevojčice da je njezin prijatelj pao u hladnu Dravu te da ga ne mogu izvući iz vode.

- Cijelim putem nam je nešto govorilo da se požurimo. Tada je došla dojava i najbrže moguće uputili smo se prema kanalu. Nismo bili sigurni gdje se djeca nalaze, ali poznajemo dobro teren pa smo ih brzo uspjeli locirati. Na nasipu derivacijskog kanala bile su tri djevojčice i mahale su nam. Kad smo došli do vrh nasipa, ugledali smo dječaka u vodi - rekao je Sambolec.

Prvi je do dječaka došao policajac Kučko, dok im je Sambolec prilazio sa strane jer se radi o vrlo skliskom dijelu nasipa na kojem je protok jak kad je otvorena brana. Naime, postojala je opasnost da policajci padnu na dječaka pa su poduzeli mjere da se to ne dogodi. Zbog toga je Sambolec odabrao prilaz s druge strane da pokuša pomoći kolegi ako padne u vodu. Kako je istaknuo policajac Kučko, još s nasipa su ugledali strašan prizor dječaka koji je bio potpuno u vodi te mu se vidjela samo glava. Jednom se rukom držao za špagu koja je virila iz betona.

- Nitko ne zna odakle se stvorila ta špaga jer je na drugim mjestima na kanalu nema, niti smo je kasnijom potragom uspjeli naći. Vidjelo se da je dječak u šoku. Također se vidjelo da voda teče jako velikom brzinom prema hidroelektrani te da su u pitanju sekunde kad će ga struja povući. Odmah sam se spustio do vode, valjda pod utjecajem adrenalina, jednom nogom sam stao u vodu i ni sam ne znam kako sam dječaka uspio uhvatiti za ruku kojom se držao za špagu te ga prebaciti na svoje tijelo. Morao sam paziti gdje stajem jer je dio asfalta uz vodu sklizak poput stakla. Kad sam izvukao dječaka zajedno smo se popeli na nasip, ja sam ga zapravo gurao ispred sebe. Odnijeli smo ga do našeg službenog vozila gdje smo ga pokrili svojom odjećom da ga ugrijemo do dolaska medicinske ekipe jer je bio pothlađen - ispričao je Kučko.

Načelnik Benčić pohvalio je hrabre policajce i zahvalio im što je zahvaljujući njihovom junaštvu, brzoj i nesebičnoj reakciji, spašen jedan, a možda i više mladih života. Naime, djevojčice koje su dojavile policiji da je dječak pao u vodu, prethodno su ga i same pokušavale izvući iz vode i tek kad su vidjele da ne mogu same, pozvale su policiju.

- Vi ste ponos naše Policijske uprave i ovom vam prilikom želim zahvaliti u ime svakog našeg kolege. Ovim ste junačkim djelom dokazali da policijski posao nije samo posao, već i poziv i da ga vi obavljate hrabro i časno. Spasiti nečiji život – nema većeg djela od toga - kazao je načelnik Benčić.

