Van der Bellen naciji: 'Pukotine u zemlji treba zacijeliti'

Austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen se je danas navečer, u povodu 26. listopada, Državnog praznika Republike Austrije obratio naciji. U svom već tradicionalnom govoru osvrnuo se je, kako je rekao “svjesno na stvari koje ovu zemlju pogađaju dugoročno”. Kao jedan od najvećih izazova Van der Bellen je najavio borbu protiv klimatskih promjena, poručivši kako po tom pitanju “neće dati mira”. Također je istakao kako ga pukotina odnosno rascjep među stanovništvom u zemlji zbog pandemije koronavirusa “boli duša”. “Pukotina je podijelila zemlju. Prošla je točno središtem zemlje. Kroz prijateljstva. Kroz obitelji”, rekao je austrijski predsjednik. “Moramo tu pukotinu zacijeliti. I zacijeliti ćemo ju”, odlučno je istakao.

Pozvao je na “zatrpavanje iskopanih jama” među neistomišljenicima. Istakao je kako mu je posebno važno “za našu djecu i unučad osigurati dobru budućnost”. Van der Bellen je u nastavku rekao kako ima razumijevanje za strah koji je prisutan na svim stranama. “Ali on može nestati pomirenjem, ako obje strane nešto učine da strah nestane”, ustvrdio je. “To nije jednosmjerna ulica. Gledajmo i u drugima njihovu dobru stranu. Jer svaki čovjek ima i dobru stranu”, napomenuo je dodavši: “Samo ako ponovno naučimo vidjeti dobro u drugima, imamo šansu da nastalu pukotinu i zacijelimo”. Posebni dio govora posvetio je zaštiti klime ustvrdivši kako “svi dobro znamo što se događa”, jer smo i sami svjedoci raznih prirodnih nepogoda i katastrofa. “Neki će možda reći: Stari daj nam mira, ne mogu više to čuti. Ali tu vam radost ne mogu priuštiti. Mira neću dati tako dugo dok nisam posve siguran da su naša djeca zbrinuta”, poručio je Van der Bellen dodavši: “Čovječanstvo je došlo na vrh evolucije. Nismo valjda tako daleko došli, da bi unutar nekoliko generacija sve to ponovno uništili”.

Čestitajući austrijskim građanima Državni praznik, predsjednik Van der Bellen je pozvao “sve Austrijanke, Austrijance i ljude koji žive u Austriji na zajedništvo”, kako bi zajednički riješili “goruće” probleme: rascjep i podjele među austrijskim stanovništvom koje je prouzročila pandemija koronavirusa, te klimatske promjene. Austrijski mediji navečer izvještavaju o današnjem Državnom prazniku kao danu “s relativno malo slavlja i mnoštvom apela”. Posebno onih vezanih na poziv Austrijanaca na cijepljenje protiv koronavirusa. Van der Bellen je danas omogućio cijepljenje u prostorijama bečkog dvorca Hofburg, gdje se nalazi i njegov Ured. Nakon cijepljenja svatko je imao i priliku razgledati predsjednikov Ured i pozdraviti predsjednika država i s njime se slikati. Javna televizija ORF je navečer izvijestila o preko 300 susreta Van der Bellena sa “svježe” cijepljenima.