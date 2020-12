UZNEMIRUJUĆ VIDEO Rus ubio 26 žena i onda priznao sve policiji

Ruska policija uhitila je 38-godišnjeg bravara Radika Tagirov kojeg sumnjiče za ubojstvo 26 starijih žena diljem centralne Rusije između 2011. i 2012. Tagirov je ranije osuđivan za krađu. Za njega se vjeruje kako je upravo on notorni 'manijak s Volge' za kojeg se vjeruje da je odgovoran za brojna ubojstva i zločine na području uz rijeku Volgu, piše BBC.

Ruski Istražni odbor (SK) objavio je kako je uhićenje Tagirova rezultat forenzičkog istraživanja i biloške analzie koja je utvrdila da su ta ubojstva počinila upravo jedna te ista osoba.

Tagirov je glumio da je električar ili vodoinstalater kako bi dobio pristup domovima žrtava. Mete su mu bile starije žene koje žive same. Nakon što bi na prijevaru ušao u njihov dom zadavio bi ih.

Prošle godine ruska policija je ponudila nagradu u vrijednosti od tri milijuna rublja za bilo koju informaciju koja će dovesti do uhićenja notornog manijaka s Volge.

Na Youtube je objavljena snimka njegova priznanja.

- Nekad bi me same pozvale u dom. Katkad sam tražio da me pozovu. Predstavio bih se kao zaposlenik ureda za održavanje njihove zgrade. Radnik koji čisti ventilaciju... - kazao je.

- Što bi se dogodilo kad bi vas pustile u kuću? - pitala je inspektorica.

- Zadavio sam ih - priznao je 38-godišnjak.

- Zašto ste to radili? Na koji način? - pitala je inspektorica, a na to je Tagirov odgovorio: - Tiho i brzo. Ne znam, mislio sam da je to manje bolno za njih.