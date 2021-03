Plenković o AstraZeneci: Naš stav je da se sve treba temeljito ispitati

U Središnjici HDZ-a održat će se zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a s početkom u 17 sati. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković obratio se javnosti prije sjednice.

Upitan o mogućoj obustavi cjepiva AstraZenece, kazao je: - Mi smo u kontaktu s HZJZ-om i s Ministarstvom zdravstva. Neke države iz mjera opreza donose odluke o privremenoj obustavi cijepljenja cjepivom AstraZenece. U ovom trenutku naš je stav da se sve treba temeljito ispitati i ima li ikakvih saznanja o tome treba li Hrvatska ići u tom smjeru. Prema onom što mi stručnjaci govore takvih indikacija nema. Sutra će biti objavljen stav Europske agencije o lijekovima o cjepivu. Vjeruje se da će EMA-na preporuka ići u smjeru opreza

Upitan o primjeni ruskog cjepiva Sputnjik, kazao je da će se čekati odobrenje EMA-e i da moraju imati sve informacije prije primjene istog.

- Naručivanje cjepiva krenulo je ovog ljeta, krenulo je prije poteškoća koje je AstraZeneca imala u svom kliničkom ispitivanju. Prvo cjepivo koje je u tom trenutku bilo najbliže tome da bude gotovo bilo je upravo AstraZenecino. Mi smo zbog toga naručivali upravo to cjepivo. Mi smo nakon toga naručili i druga cjepiva: Pfizerovo, Modernino... - nadometnuo je premijer.

Istaknuo je kako nitko nije znao da bi moglo doći do problema u procesu proizvodnje.

- Mi nastoji najbolje što možemo zaštititi naše građane, zato smo i naručili više doza nego što Hrvatskoj objektivno treba. Kad bi se cijepili svi koji su stariji od 18, to je 3,4 milijuna, a mi smo naručili više od toga. Nastao je problem jer kompanija od koje smo najviše naručili ima najviše problema u dostavi cjepiva. No, nije samo nama, već i cijeloj Europskoj uniji. Da nema tog problema, stupanj procijepljenosti bi bio veći.

Plenković je kazao kako su u trenutku naručivanja napravili sve što je bilo moguće. Stava je da treba napraviti korektivni mehanizam prema zemljama koje su naručile više AstraZenecinog cjepiva i koje nisu znale da će biti problema u dostavi.

- Cijeli proces naručivanja cjepiva od prvog dana je bio preko Europske komisije. Ugovore je sklapala Europska komisija. Postoji jedno tijelo - upravljački odbor u kojem su predstavnici ministarstava zdravstva iz svih članica i koji raspravljaju o cjepivu od prvog dana. Ako ja kažem da smo naručili do sada 8,7 milijuna doza, to nije apstraktna informacija već je to podržano s određenim dokumentima. Veliko nezadovoljstvo postoji u Komisiji jer nisu ispoštovane dogovorene obveze. Borba protiv COVID-19 je globalna borba. Podsjećam da je koalicija krenula za vrijeme hrvatskog predsjedavanja i da su uložena velika sredstva u proizvodnju cjepiva.

Istaknuo je kako Europska komisija traži pravne načine da se ispune obveze proizvođača cjepiva prema zemljama.

Kazao je kako će odluka struke biti ključna u tome hoće li se nastaviti cijepljenje AstraZenecom.

Upitan o COVID-putovnicama, naveo je kako će Komisija odluku objaviti u srijedu.

- Zakonski prijedlog će biti objavljen u srijedu. Prva kategorija su oni koji su cijepljeni, druga oni koji imaju PCR test i treći su oni koji su preboljeli COVID-19 Te certifikate bi priznavale druge države i to bi omogućilo slobodu kretanja. To bi omogućile zemljama poput Hrvatske da imaju turističku sezonu - rekao je i dodao se da se očekuje da bi odluka o tome mogla biti kroz tri mjeseca i da to ne može ići preko noći.

Na pitanje ima li saznanja o šumi u kojoj se navodno 'kadroviralo', istaknuo je kako nema saznanja o tome.