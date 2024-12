Plenković o Kekin: Ne znam kome to ide u korist, zar je problem reći ljudima što je bila tema te kave

Danas je održana sjednica Predsjedništva HDZ-a, nakon koje je predsjednik stranke, Andrej Plenković , izašao pred novinare. Plenković je rekao da su se osvrnuli na niz aktualnih tema te da je politički fokus sada prebačen na predsjedničke izbore. Novinari su ga prvo upitali o pregovorima sa sindikatima javnih službi, koji nisu prihvatili dogovor. "Pregovore smo vodili u dobroj vjeri. Vlada je ove godine prosječno povećala plaće u javnom sektoru za 30 posto.

Pregovarali smo o tri ključne teme, prva je bila osnovica, gdje su sindikati tražili povećanje od 5 + 5, što bi na godišnjoj razini iznosilo 600 milijuna eura. Mi smo smatrali da je taj zahtjev prevelik s obzirom na trenutnu situaciju u privatnom sektoru i njegovom doprinosu državnom proračunu. Ministri su zato predložili povećanje od 3 + 2, uz dodatne materijalne pogodnosti, poput povećanja naknade za rad noću, jubilarne nagrade i otpremnine", rekao je. Plenković je objasnio da bi fiskalni učinak tog prijedloga za ovu godinu iznosio 250 milijuna eura, a za sljedeću godinu bio bi veći, dosežući 420 milijuna eura. "Osnovica bi s ovim prijedlogom rasla za više od 45 posto. Državni sindikati su to prihvatili, ali nažalost, sindikati javnih službi nisu dali odobrenje, što nam je žao", dodao je.

Upitan o kupnji zemljišta u Istri od strane bračnog para Kekin i izvidima koje DORH provodi, Plenković je odgovorio: "Već sam održao cijelu pressicu o ovoj temi. Političari iz stranke Možemo su puštali moj glas, koji je generirala umjetna inteligencija, i to je bila potpuna neistina. Na društvenim mrežama je nastao val mržnje, a intelektualci poput Velimira Viskovića iznose optužbe prema meni i HDZ-u, kao da stojimo iza tih događanja. To su laži i konstrukcije", rekao je Plenković, dodajući da ovo nije imalo nikakve veze s njim niti s HDZ-om. "Napali su nas da smo postavili tu zamku, a mi se smijemo. Neka objasne ljudima što rade po kafićima, ima li Kekin poslovnu sposobnost pa neka kažu što su radili na kavi, kome to koristi – sigurno ne nama." dodao je Plenković.

Na pitanje o ulozi glavnog državnog odvjetnika u predsjedničkoj kampanji, Plenković je odgovorio: "Ne znam, da li se USKOK uključio u kampanju kad je uhićen Beroš?" Upitan koristi li ova situacija nekome, Plenković je odgovorio da smatra kako retorički koristi građanima, kako bi im omogućio da vide tko je tko na političkoj sceni. Ponovio je da stalno ističe kako se SDP diskvalificirao kao stranka koja može voditi Hrvatsku. "Možemo je, s druge strane, predvodnik histerizacije političke scene. Sami su si skuhali ovu kašu i sada pokušavaju sve to svaliti na nas. Ne mogu oni baciti svoje blato, glib, živi pijesak na nas, kad su ga sami stvorili i sami u njega propadaju", zaključio je Plenković.

Na pitanje ima li profil NeMožemo veze s HDZ-om, Plenković je odlučno odgovorio da nema te je pozvao GONG da prođe po društvenim mrežama i pronađe sve profile koji već godinama šire govor mržnje protiv HDZ-a i njega osobno te da ih prijavi društvenim mrežama. "GONG je nevladina udruga u kojoj je isključivi i jedini kriterij podrška lijevim opcijama. Tko to dosad nije shvatio, neće nikada. Nemam problem s tim da se oni time bave, ali ne možete glumiti da ste neovisna udruga, a istovremeno isključivo zastupati jedne političke opcije i bacati teret na druge," rekao je. Dodao je ironično: "Onda neka se zovu LGONG."

Komentirajući situaciju, Plenković je rekao: "Navečer gledam sve to i stvarno ne znam bih li se smijao ili plakao. Ne znam što će još smisliti." Na pitanje vidi li vezu ljudi iz Možemo s nekim čudnim krugovima iz podzemlja, odgovorio je: "Tko je tjerao ove ljude da idu na kavu? Uopće ne razumijem kakva je ovo rasprava. Ne poznajem Kekina, ne poznajem Jelavića."

