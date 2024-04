Uzgajaju više od 50 biljaka za čajeve i začine, a imaju i inačicu vegete

– Moj je suprug u našem društvu poznat kao roštilj majstor koji uvijek smišlja neke nove marinade za meso. Tako je jednom osmislio marinadu s mljevenim kimom – prošli smo cijeli Osijek i Županju i nigdje to nismo pronašli. To ga nije pokolebalo, nabavio je kim, pa smo ga u mužaru usitnili. I tako je njegova upornost dovela do toga da smo osnovali OPG Pannonicum u kojem kupcima nudimo ono što i sami volimo i koristimo: razne začine koje smo sami osmislili, čajeve i čajne mješavine – ispričala nam je Ana-Marija, koja sa suprugom Darkom Starinecom u centru Županje ima jedinstven OPG Pannonicum. Osnovali su ga 2021. godine, priča nam ovaj simpatičan mladi bračni par, a prvo ljekovito bilje koje su uzgajali posadili su na oko 6000 kvadrata zemlje koju im je posudio prijatelj Krešo Čolić, pčelar i osnivač Prve kuće meda iz Županje, koji je njivu kupio za svoje pčelice. Budući da su uzgajali i biljke za čajeve, a kako nema dobrog čaja bez meda, ubrzo su postali i suradnici u poslu.

Panonska djetelina

Zaštitni znak OPG-a im je panonska djetelina s četiri lista. Nakon višegodišnjeg iskustva u skupljanju, proizvodnji i sušenju ljekovitog bilja, što im je postalo dio svakodnevice, odlučili su tu ljubav i znanje o prirodnim proizvodima podijeliti i s kupcima. Darko je završio za fitofarmaceuta i on osmišljava začine i čajne mješavine simpatičnih naziva. Kažu da su svi proizvodi iz njihove radionice bez poboljšivača okusa, aditiva, umjetnih bojila i ostalih umjetnih dodataka jer tako rade za sebe, pa onda i za kupce. Surađuju s Prvom kućom meda Županja, Solanom Pag i OPG-om Drozdek.

Foto: Nikola Zoko

– Darko čajne i začinske mješavine sam osmišljava i radi. Najpoznatiji su nam začini od crvene paprike, koju imamo u brojnim začinima i u brojnim varijantama. Poznati smo po nekim začinima koji se ne mogu pronaći nigdje drugdje u Hrvatskoj, a nastali su zahvaljujući našem iskustvu istraživanja i osmišljavanja kombinacija biljaka koje bi bile zgodne za neku posebnu vrstu marinade ili dodatka jelima. Među najpopularnijim su nam začinima ljubičasti bosiljak, koji jedino mi imamo, a od začinskih mješavina jedinstven nam je i najpoznatiji Wonder-Worker. To je naša inačica vegete – govori nam Ana-Marija. Darko, koji ju je osmislio, pojašnjava da sve njihove začinske mješavine već sadrže sol, pa je ne dodaju.

– Wonder-Worker sastoji se od biljke vegete, mrkve, celera, peršina, sadrži i ljupčac i šećer. Imamo 50 posto povrća u vegeti, a ostatak su sol i šećer te ostali začini. Imamo i Grill guru, začin za sve roštilj majstore koji karakterizira blaga pikantnost, a imamo i Smoke in pot i Hot smoke in pot, mješavine za roštilj pravljene s dimljenom paprikom. Smok in pot je mješavina koja nije ljuta, već se osjeti prodimljenost, a Hot smoke in pot je inačica s ljutom paprikom – objašnjava Darko Starinec. Od začina imaju još i Meat loaf, Fishermans' Partner, Chicken express te zanimljive Herbes de Provence i Erbe italiane, začine koje preporučuju za jušna jela, variva, umake, tjestenine ili za posipanje pizze.

Foto: Nikola Zoko

– Uzgajamo više od 50 biljaka na 9000 kvadrata; osim ustupljene zemlje naših susjeda i Kreše, i sami smo nakon dvije godine rada kupili 2000 kvadrata, a u svemu nam pomažu moja i obitelj supruge. Ove godine planiramo postaviti i veliki plastenik u kojem ćemo imati oko 100 vrsta sadnica ljekovitog začinskog bilja. U začinima ima više biljaka nego što ih mi možemo proizvesti, pa dio kupujemo, ali to je na začinima naznačeno: ono što je naše, a što je kupovno – pojašnjava Darko. Vrlo su im popularni i čajevi; pojedinačno čaj od kamilice, šipka, metvice, a od mješavina zanimljivi su Men's health, Ironman, Pardon me sir, Brain booster.

Čajevi za neke tegobe

– Dolaze nam ljudi s nekim tegobama, pa sam osmislio neke mješavine. U ovom kraju sve je više ljudi koji imaju probleme poput gastritisa, nadutosti, pa sam osmislio čajnu mješavinu naziva Bed tummy. Popularan je i Bronho za iskašljavanje koji rastapa sluz. Imamo čaj za ženske tegobe, skraćeno nazvan PMS, te Brain booster za bolje pamćenje – nabraja samo neke od njih Darko.

Foto: Snježana Bičak

Imaju i tinkture kao ekstrakte čaja.

Ana-Marija i Darko kažu nam da jako paze na kombinacije biljaka koje sade kako bi ubijale korov. – U proizvodnji gotovo i ne koristimo pesticide, to rade biljke same zahvaljujući bioraznolikosti u kojoj se međusobno privlače ili odbijaju. Ono malo što koristimo pesticide, radimo ih sami tako što u vodi otopimo koprivu, preslicu, matičnjak. Od ostataka biljaka ili nakon isteka roka biljaka koje imamo radimo svoje biostimulatore na bazi mikrobacila, što planiramo i ponuditi tržištu – objasnio je Darko Starinec. Sve proizvode nude i u svom web shopu.

