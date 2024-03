Ustavni sud danas će se izjasniti o kandidaturi predsjednika Milanovića na parlamentarnim izborima

Ustavni sud u ponedjeljak će se izjasniti o najavi kandidature predsjednika Zorana Milanovića na predstojećim parlamentarnim izborima na SDP-ovoj listi.

Predsjednik Ustavnog suda sazvao je za ponedjeljak u 11 sati Stručni sastanak sudaca i nakon toga Sjednicu Suda na čijem je dnevnom redu točka - Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora u povodu izjave Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića da će se kandidirati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, raspisanih odlukom Predsjednika Republike od 15. ožujka 2024.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin pozvao je u subotu Ustavni sud da što prije donese odluku je li dopušteno "ono što niti jednim člankom Ustava i zakona nije zabranjeno" te istaknuo da će odluku suda, kakva god bila, poštivati. Zoran Milanović ponovio je u nedjelju u Lipovljanima da neće dati ostavku na mjesto predsjednika RH i da će biti premijerski kandidat SDP-a na izborima, a u očekivanju odluke Ustavnog suda vezano za kandidaturu referirao se da je to 'nekoliko rečenica u Ustavu', a on to 'vidi potpuno drugačije'.

- Ovo nije MR, nije mehanika fluida, ovo je nekoliko rečenica u Ustavu koje neki ljudi tumače kao da su uprava za zatvorski sustav. Ja to vidim drugačije. Čovjek koji je pisao Ustav '90., Kruno Olujić to vidi kao i ja. Neki drugi to vide drugačije", rekao je, dodavši: Nebitno je što oni misle i što misli Ustavni sud, kojem je na čelu pajdo i kum pijanog Šeksa, to je Šeparović. Oni mogu donijeti odluku kakvu hoće, ja ću biti u kampanji i bit ću kandidat za premijera - izjavio je Milanović.

