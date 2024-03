Ustavni stručnjak: 'Zamislite da kralj Charles postane kandidat na parlamentarnim izborima'

Nakon jučerašnje objave predsjednika Zorana Milanovića da će se kandidirati na parlamentarnim izborima, reakcije su pljuštale sa svih strana, a najviše se slušalo ustavne stručnjake koji upozoravaju na zakonske probleme koje sa sobom poteže predsjednikova kandidatura.

Jedan od njih je i Matija Miloš, profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci, koji je za N1 komentirao situaciju u kojoj smo se našli mjesec dana prije parlamentarnih izbora. Nije htio komentirati radi li se o promišljenom potezu, no kazao je što bi se trebalo dogoditi iz perspektive Ustava.

- Ustav govori da predsjednik nipošto ne smije istovremeno biti i kandidat za premijera. Ako želi biti kandidat, mora podnijeti ostavku na funkciju predsjednika države. Funkcija koju obnaša nije spojiva s takvom vrstom političkog angažmana. Podrazumijeva se da postoji akter koji će dati nekom da sastavi Vladu, a taj neće od toga imati nikakav interes - naglasio je ustavni stručnjak.

On smatra da će doći do urušavanja Ustava ukoliko ga svatko bude tumačio kako želi. - Predsjednik Republike obnaša funkciju sličnu kraljevima. Zamislite da kralj Charles postane kakndidat na parlamentarnim izborima - opisao je situaciju. Miloš tvrdi da funkcija predsjednika kod nas nije zaživjela. On se ne bi smio uključivati u međustranačke sustave za vrijeme mandata. Ako se Milanović odluči na podnošenje ostavke, mijenjat će ga predsjednik Sabora, potvrdio je profesor.

- Ne razumijem kako. Daje ostavku? - pitala je Ankica Mamić u studiju Večernjeg lista pa dodala: "Time se potvrđuje kako Peđa Grbin nikada nije bio lider. Ovo je game-changer. Sve kućice moramo ponovno sagraditi. Ovo je jedna vrsta izvanrednog stanja, dosada nismo imali predsjednika koji je dao ostavku. Situacija je stvarno izvanredna, nesretni Most je u 16 sati htio objaviti kandidata za premijera. Treba vidjeti što će reći ured predsjednika, ovo je stvarno jedna potpuno neočekivana situacija" kazala je jedna od analitičarki Večernjeg lista.

Upućeni u Milanovićev potez uvjereni su da će ankete odmah pokazati rast lijeve koalicije i da će SDP biti relativni izborni pobjednik. Isti procjenjuju kako Milanović, koji oko sebe ima većinu oporbe, bez problema može sastaviti novu vladu jer ima znatno veći koalicijski potencijal od HDZ-a.

