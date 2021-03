Usprkos pandemiji, rijeka u Chicagu ponovno je zelena za dan Svetog Patrika

Rijeka u centru Chicaga ipak je tradicionalno obojena u zeleno povodom dana svetog Patrika, no ove godine je bojanje zbog pandemije pratio samo mali broj ljudi.

U pokušaju da stanovnicima Chicaga pruži dozu normalnosti uslijed pandemije, no istovremeno ih odvraćajući od masovnih okupljanja, gradonačelnica Lori Lightfoot u subotu je naredila ponovno bojanje rijeke u zeleno, ranije ne otkrivši točno vrijeme.

Prvi brod s bojom provozao se sjevernom stranom rijeke u 7,10 ujutro. Članovi gradskog sindikata vodoinstalatera bacili su boju u rijeku s broda ukrašenog njihovim simbolom. Pridružili su im se i drugi brodovi s američkim zastavama ili logotipovima piva, neki sa svojom bojom, a neki samo da bi širili onu koja je već bačena u rijeku.

Foto: /XINHUA/PIXSELL (190316) -- CHICAGO, March 16, 2019 (Xinhua) -- A sightseeing boat is seen on the green Chicago River in Chicago, the United States, on March 16, 2019. The Chicago River was dyed green on Saturday to celebrate the upcoming St. Patrick's Day, which is marked on March 17. The event drew tens of thousands of spectators to downtown Chicago. (Xinhua/Wang Qiang) Photo: XINHUA/PIXSELL

„Htjeli su izbjeći gužvu, ali nisu htjeli odustati od ove tradicije, pa je ovo vjerojatno kompromis”, rekao je 51-godišnji Thomas Bender o iznenadnoj odluci grada.

„To daje dozu normalnog života za koji sam siguran da nedostaje mnogim ljudima”, dodao je za agenciju dpa.

Tradicija bojenja rijeke u Chicagu započela je 1962. godine povodom dana svetog Patrika, sveca zaštitnika Irske, koji se obilježava 17. ožujka.