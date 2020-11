Uspješni u krizi: Vrhunskim pivom i burgerima i do boljih mirovina

Uspjeh u doba korone. Možete li zamisliti da tvrtke koje u Hrvatskoj posluju u ugostiteljstvu ili u nekoj srodnoj djelatnosti ne samo da preživljavaju bez većih stresova nego i da poslovno rastu? I to je moguće. Prije nešto više od godinu dana relevantni su mediji, pa tako i Večernji list, objavili da je AZ mirovinski fond, najveći hrvatski mirovinski fond, uložio novac u neovisnu pivovaru The Garden Brewery, a preko nje i u Submarine, domaći lanac burgera. I ne mali iznos – 20 milijuna kuna.

Stvoren je tako holding koji se sastoji od Garden Breweryja, Submarine Burgera i tvrtke za organizaciju glazbenih festivala, The Garden Resort Tisno. Godinu dana poslije, u godini koju bi se dalo uspoređivati s ratnom, počele su stizati zanimljive vijesti. U vrijeme kada se ugovor koji će dvije tvrtke dovesti pod isti krov finalizirao, Submarine je imao sedam restorana, a da nema pandemije otvorio bi već i deseti restoran. The Garden Brewery osvojila je još jednu nagradu, izabrana je za najbolju pivovaru u Europskoj uniji, a najboljom su je proglasili članovi i korisnici najvećeg europskog pivskog kluba Beer52 iz Velike Britanije.

– Zbog tzv. lockdowna broj se njihovih članova znatno uvećao jer se više kupovalo online. U ovom je glasanju sudjelovalo čak 200.000 članova Beer52. A ove je godine taj klub podijelio i nagrade u više kategorija nego lani. Nama je pripala nagrada za najbolju pivovaru u EU. Na adrese članova kluba mjesečno dolazi paket novih piva. Istaknuli su našu Micro IPA kao posebno upečatljivo pivo. Vrlo smo zadovoljni tom nagradom, puno nam znači ne samo za izvoz na to tržište već i na druga tržišta, ne samo engleskog govornog područja – kaže Tom O’Hara, glavni menadžer Garden Breweryja, Sjeverni Irac koji je nedavno pronašao i stan na Maksimirskoj cesti u Zagrebu.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 24.11.2020., Zagreb - The Garden Brewery i Submarine Burger na Slavonskoj aveniji 22f. Suvlasnik i glavni direktor Submarinea Dragoljub Bozovic i operativni direktor Submarinea Luka Juresko. Photo: Marin Tironi/PIXSELL

U obrazloženju nagrade stoji da je pivovara nastala iz jednostavne ideje glazbenog menadžera koji je želio na festivalima koje organizira prodavati vlastito pivo (radi se o osnivaču pivovare Nicku Colganu). Četiri godine kasnije, piše u obrazloženju, Garden je izrastao u puno više od toga, dinamičnu, inovativnu i brzorastuću proizvodnju čiji se pivski portfelj stalno širi.

I sve dolazi iz lokalno napravljenog pogona i kontrolira se u laboratoriju koji jamči puno više standarde nego što je uobičajeno za pivovare takve veličine. O svemu tome priču pričaju sama piva koja možete probati u pivnici u sklopu pivovare. Inovacije su stalne, podsjeća Beer52, ponuda objedinjuje brojne trendove koji obilježavaju craft pivarstvo u Europi.

Prvi craft u limenkama

Garden je bio i prva neovisna pivovara u nas koja je svoja piva ponudila u limenkama, sada su u ponudi i limenke od pola litre, a redizajniran je i vizualni identitet.

– Beer52 je i odličan izvozni kanal zbog brojnih članova koji dobivaju naša piva. Upravo smo počeli i s izvozom u Kinu, i to nakon teških pregovora. Kinezi su vrlo temeljiti i nije nimalo lako s njima dogovoriti posao. Upravo dogovaramo i izvoz u Ujedinjene Arapske Emirate i Maleziju te isporuke ondje gdje je sada ljeto, u Australiju i Novi Zeland, sve do Nove godine. David Plant, naš direktor za međunarodnu prodaju, radi doista sjajno – kaže nam glavni operativac pivovare Garden.

O’Hara ne misli da je uspješan izvoz koji sada obuhvaća većinu europskih zemalja a uskoro će obuhvaćati i spomenute zemlje na drugim kontinentima konačna potvrda opstanka Garden Breweryja u Hrvatskoj.

– Nismo se ostavili domaćeg tržišta, no očito je ovdje potreban drukčiji pristup da bi ekipa znatnije prelazila s komercijalnih lager piva na iskreno napravljena craft piva iz hrvatskih craft pivovara. Još ćemo vidjeti što je to, vlastiti kanal ili drukčiji pristup domaćoj publici. Očekujemo dosta i ovdje jer je prodaja kroz online kanal, naš webshop, pokazala da imamo i više potrošača nego što smo mislili – kaže Tom dok kušamo Gardenova piva ispred velikog šanka naslonjenog na sam pogon.

Dostava hit u lockdownu

Prodaja i dostava piva preko internetskih trgovina bila je hit u prvom lockdownu. Pokazalo se još jednom da je domaća publika istančanijeg nepca i te kako zainteresirana za zanatska piva proizvedena u Hrvatskoj. Ono što bismo nazvali lojalnošću iznenadilo je i nas. Nismo ni po čemu mogli zaključiti da imamo toliko publike koju zanimaju naša piva, no ispostavilo se da to doista jest tako. Pa je uz snažan izvoz i dostava u Hrvatskoj odigrala važnu ulogu u našem rastu od 22 posto ove godine. To je doista nevjerojatno jer se radi o po svemu neuobičajenoj godini, u svakom slučaju nepovoljnoj za poslovanje – kaže nam Tomislav Alpeza, vodeći čovjek grupe The Garden Brewery, jedan od zaslužnijih za sklapanje ugovora s AZ fondom koji je i Submarine i Garden pogurnuo prema odgovornom i održivom razvoju u krajnje teškoj godini.

– Odlučili smo se za AZ mirovinske fondove kao partnera jer se radi o stabilnim i dugoročnim investitorima. Iznimno smo zadovoljni suradnjom. AZ se ne uključuje aktivno u operativno poslovanje već nam pomaže u strateškom promišljanju rasta te unapređenju poslovnih procesa i kontrolnih mehanizama s ciljem povećanja efikasnosti i kvalitete – objasnio je Alpeza.

Vjeruje da je to bila bolja solucija od više ponuđenih koje bi se vjerojatno svele samo na kratkoročno ostvarenje profita bez vizije dugoročnog razvoja.

– AZ fond je sjajan partner, daje puno više od onoga što smo očekivali. U operativne poslovne odluke se ne miješa, ali je prisutan, čak toliko da njegovi ljudi posjećuju naše restorane i iznose svoje dojmove. Njegova je investicija za nas bio veliki poticaj jer smo mogli ubrzati ambicije za koje bi nam inače trebala još pokoja godina, a možda ih ne bismo ni dosegnuli. Naše je da investiciju opravdamo, odnosno osiguramo da se ona i oplodi – kaže Dragoljub Božović, jedan od suosnivača i direktor Submarine Burgera koji čeka na skorašnje otvorenje desetog restorana. Lojalnost brendu također je igrala važnu ulogu u ovoj teškoj godini.

– Kada smo vidjeli što slijedi, brzo smo razrađivali scenarije, pripremali četiri varijante što može biti. I odmah organizirali posebnu kuhinju samo za dostave. Na taj način spasili smo radna mjesta, prošli kroz zatvaranje te se nastavili razvijati. Kupci kod nas uvijek znaju što dobivaju, uvijek je to isto meso, isti krumpir, isti umak. Uvijek provjereno, svježe, iskreno. Porast novih restorana samo znači da smo u popularnoj niši te da radimo dobro – ističe Luka Jureško, operativni direktor Submarine Burgera.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 26.11.2020., Zagreb - Novi Submarine burger bar u hotelu Vienna. Photo: Josip Regovic/PIXSELL

Rast prihoda u pandemiji

Pandemija je i na primjeru The Garden Brewery grupe pokazala da se poslovni modeli možda i nepovratno mijenjaju.

– Izvoz i online poslovanje glavni su segmenti rasta. Već sada izvozno poslovanje u segmentu pivovare čini 54,4 posto prihoda dok se online prodaja u prvih devet mjeseci 2020. na konsolidiranoj razini, dakle prodaja piva i Submarine burgera, približila 50 posto ukupnih prihoda... To zapravo postavlja pitanje jesu li i tradicionalni poslovni modeli, ako se uspješno transformiraju na digitalno poslovanje, na neki način djelomično i tech kompanije – razmišlja Tomislav Alpeza.

Rezultati Grupe dobra su vijest za sve članove AZ fonda, koji su posredno i suvlasnici Grupe. Ona je u prvih devet mjeseci ostvarila 43,8 milijuna kuna prihoda što je rast od 42,21 posto. Rastu konsolidiranih prihoda znatno pridonosi Submarine koji je u prvih devet mjeseci rastao 32,11 posto te segment proizvodnje i prodaje craft piva koji je u prvih devet mjeseci rastao po stopi od 22 posto. Usprkos nikad izazovnijim okolnostima poslovanja Grupa je zabilježila operativnu dobit u prvih devet mjeseci u iznosu od 5,9 milijuna kuna odnosno 13,47 posto u odnosu na ukupno ostvarene prihode. Takvi rezultati daju pravo na novi, gotovo neočekivani zamah.

– Naš deseti restoran sigurno neće biti zadnji u Hrvatskoj, uvijek smo raspoloženi za nove lokacije. U završnici smo priprema za izlazak i na međunarodno tržište, i to ne nužno samo u susjedstvu. Europsko je tržište primamljivo ne samo zbog prestiža nego i zbog mogućnosti ostvarenja većih prihoda i daljnjeg etabliranja brenda. Konkurencije se ne bojimo, mislimo da s našim proizvodom možemo proći baš svuda – govori Božović.

Slične su ambicije i pivovare i tvrtke za organizaciju događanja.

– U 2020. završit će proširenje proizvodnih kapaciteta pa će Grupa moći proizvoditi 18.000 hektolitara craft piva. Kupljena je i instalirana nova linija za punjenje limenki koja omogućava ispunjenje preuzetih ugovornih obveza. Nastavlja se snažan fokus grupe na izvozno i online poslovanje. Sljedeće godine očekujemo povratak industrije zabave te ponovno održavanje The Garden festivala u Tisnom pod dirigentskom palicom Nick Colgana. No, i unatoč tome društvo je zabilježilo rast poslovnih prihoda. Premda je novi lockdown za nas gotovo kao ratno stanje, ne posustajemo. Uz rad, inovaciju i solidarnost, pobijedit ćemo i ovu krizu – optimističan je Tomislav Alpeza.