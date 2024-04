UŽIVO Zaiskrilo između Obuljen Koržinek i Orešković: 'Za Boga miloga što je vama?'

Od 14:15 možete pratiti još jedno sučeljavanje kandidata za predstojeće parlamentarne izbore, a u petak je na red stigla I. izborna jedinica. U emisiji Večernji TV-a gostuju ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek (HDZ), Sandra Benčić (Možemo), Marija Selak Raspudić (Most) i Dalija Orešković, članica Stranke s imenom i prezimenom koja se prije parlamentarnih izbora pridružila lijevoj koaliciji "Rijeke pravde". Razgovor moderira novinarka Petra Maretić Žonja, a možete ga pratiti na svim platformama Večernjeg lista, kao i u tekstualnom obliku na našemu portalu.

Inače, prema istraživanju HRejtinga, koje je provedeno između 7. i 9. travnja na uzorku od 600 ispitanika, četvrtina birača I. izborne jedinice, njih 26,8%, odlučit će se na izborima za HDZ-ovu koaliciju. SDP-ova koalicija ima 22,3%. Možemo je s 13,5% treći. Izborni prag u 1. izbornoj jedinici preskaču još DP-ova koalicija sa 6,7% i Mostova koalicija s 5,2%.

S druge strane, rezultati istraživanja o prvoj izbornoj jedinici, koje je naručio Večernji list, pokazuju da SDP ima 29,5 posto, a HDZ 27 posto prema odgovorima ispitanika. Možemo! ima 10 posto, Most i Suverenisti 7 posto. Fokus je na tri posto, a 12 posto je neodlučnih. Anketu je provela agencija Dva plus jedan na uzorku od 400 ispitanika. Provedena je od 18. do 20. ožujka, nakon što je predsjednik Zoran Milanović kazao da ulazi u utrku za premijersku poziciju.

Od zagrebačkog potresa prošlo je više od četiri godine. Ide li obnova presporo?

Obuljen Koržinek: Mislim da svi naši građani vide da se obnova jako ubrzala. Ono što smo govorili od početka, trebalo je najprije napraviti zakonodavni okvir, osigurati sredstva, zatim postaviti sustav... Imali smo situaciju da su slično područje pogodila dva potresa u manje od godinu dana, to je slučaj bez presedana. Mi smo zadovoljni, ali bit ćemo potpuno zadovoljni, naravno, kada svaki naši sugrađanin bude u svojoj kući. Dinamika je dobra. Naravno da će na najsloženijim objektima obnova trajati. Prioritet nam je u trenutku katastrofe bio zbrinuti sve sugrađane, a oni su svi zbrinuti.

VEZANI ČLANCI:

Selak Raspudić: Nakon tri ministra i četiri izmijenjena zakona, smatram da bi se prije svega bilo pristojno ispričati građanima zbog ovog podbačaja i činjenice da se prava obnova u punom zamahu nije dogodila. Naravno da nismo zadovoljni ni dinamikom ni trošenjem novca. Naši građani se još brinu jesu li im djeca sigurna kada idu u školu, radnici su nesigurni na terenu, imamo mnogo konkretnih problema na terenu koje bi trebalo adresirati.

Orešković: Slažem se s kolegicom Selak Raspudić. Ne daj Bože takvog zla kao što je potres, ali treba dodati i - ne daj Bože takva zla pa da ti HDZ vodi obnovu od potresa. Za one koji su bili u stanju pokrasti novce namijenjene obnovi treba izumi poseban krug pakla. Selak Raspudić je spomenula aferu s Geodetskim fakultetom, ali uvjerena sam da toga ima puno, puno više. Obnova se sve više počela pretvarati u još jednu obmanu i pljačku HDZ-a, a što je najtragičnije, HDZ je ovakvom dinamikom zadovoljan.

Benčić: Nitko ne može biti zadovoljan obnovom, a posebno ne dinamikom obnove privatnog stambenog fonda, što je pod nadležnošću Vlade. Zaista je sramotno da je u Zagrebu od zamjenskih kuća bila isplaćena jedna. Država ju čak nije ni napravila, nego je napravljena samoobnovom, a onda je isplaćen novac. Grad Zagreb je dobio obnovu javnih zgrada i do sada smo odradili 85 posto što je za obnovu u našem resoru. Bili bismo sretni da je tako na razini države, ali, nažalost, nije. Do 2026. će sve ono što je u nadležnosti Grada Zagreba biti gotovo. Apeliram da se kao prioritet Vlade postavi obnova privatnog stambenog fonda. Andreju Plenkoviću obnova nije bila prioritet, svi prijedlozi oporbe bili su odbačeni. Kad je došao Bačić, rekao je: "Točno to trebamo napraviti."

Obuljen Koržinek: Kad se hvalite javnim zgradama, ne znam jeste li svjesni da je moje Ministarstvo preuzelo brojne gradske projekte, vi ste zadržali samo škole. Što se mog Ministarstva tiče, nije bilo nikakvih nepravilnosti, a ovo što pokušavate raditi s Geodetskim fakultetom, da imate i malo časti, pogledali biste na našim web-stranicama sve objekte koje su snimani, odluke koje su donesene. Dva dana nakon potresa preuzeli smo dužnost, pokazali odgovornost. Ja nisam bila odgovorna od Grada Zagreba preuzeti popis štete, ali u tom trenutku svjesna da Grad Zagreb neće imati snage za to, preuzela sam to na svoje Ministarstvo i svoje stručnjake.

Orešković: Na europske institucije nešto je teže utjecati. Pa tko uređuje vaše internetske stranice? Vi. Tko daje naloge vašim ljudima da to tamo objavljuje? Vi.

Obuljen Koržinek: Za Boga miloga što je vama? Zar vi doista da podaci o trošenju sredstava su falsificirani? Čime se vi bavite, što ste vi, tužitelj, sudac? Pa dajte se prvo informirajte.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO Zaiskrilo na sučeljavanju, Petrov: 'Zašto lažete?', Mlinarić: 'Pustite te svoje psihijatriske fore'