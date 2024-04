VIDEO Tadić o raskolu Mosta: 'Nije prvi put da su se stranke polomile oko mjesta na listi za EP'

Analitičar Tonči Tadić za Večernji list komentirao je raskol u Mostu i druge političke događaje u zemlji. Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić potvrdila je danas da ona i njezin suprug Nino Raspudić prekidaju suradnju s dojučerašnjim saborskim kolegama iz stranke Most, te je odbacila glasine o tome kako je do toga došlo zbog lista za Europski parlament navodeći kao razlog ranije nesuglasice preko kojih nisu mogli prijeći.

"Nije prvi put da su se stranke polomile oko mjesta na listi za EP. Nešto slično imali smo prije pet godina, došlo je do sukoba u Živom zidu", kazao je Tadić uvodno te naveo kako su kako je pozicija u EP-u zanimljiva. "Radi se o pristojnim novcima za hrvatske pojmove i ljudi se nastoje toga dokopati kao nekakve krune svoje karijere", ističe Tonči Tadić.

"Jasno je da ljudi koji su u Mostu neće biti u nikakvoj koaliciji u Vladi par mandata. S HDZ-om neće dok je Plenković na čelu, niti dok je itko tko je s njima imao veze. S SDP-om teško jer će SDP uvijek nastojati napraviti koaliciju s lijevim strankama", smatra.

"Ide se u Bruxelles da se čopi lova od vrlo unosne plaće eurozastupnika, uz gotovo nikakav posao, plus plaćene dnevnice, plus stan, plus ostalo. O učincima, možemo biti sretni da nas ne sramote", dodao je pa ustvrdio: "Ako su doista viši ciljevi bili u pitanju, onda bi čovjek očekivao da će se ovih zadnjih četiri, pet mjeseci o tome čuti u javnosti, ali nije se čulo apsolutno ništa".

"Ja im preporučujem da se vrate na tvorničke postavke, kakvi su bili 2016.", rekao je Tadić pa pojasnio: "Most je nastao 2016. pukim slučajem zato što je HDZ pod Karamarkom otišao skroz desno i otvorio se golemi prostor u centru. U tom trenutku, skupina građana, udruga pokreće Most i pridružuje razne neovisne liste iz čitave Hrvatske i odjednom se nađu s 19 zastupnika. Most je bio ili glumio da je stranka centra da bi s vremenom od njih otpadali ljudi, da bi oni promjenom retorike i pomicanjem HDZ-a natrag u desni centar shvatili da mogu preživjeti na desnici jedino da odu više desno i tu danas i jesu. Mi desno od HDZ-a imamo Domovinski pokret i Most".

"Tuđman ne bi htio HDZ kako ga DP zamišlja. Da je Tuđman htio imati HDZ krajnje desno, onda bi HDZ takav bio, ali to nije bio jer on je znao da Hrvatima ne paše jako krajnja desnica. Uvijek će biti ljudi koji će glasati za stranku tog profila", tvrdi.

"Postavlja se pitanje imaju li Domovinski pokret i Most odgovarajuću kadrovsku podlogu za sudjelovanje u vlasti i jasan program da znaju što će tražiti. Za Most znamo da neće biti, ali za DP znamo da će najvjerojatnije biti u vlasti. Morali bi imati dobru kadrovsku podlogu i jasan program s kojim ulaze u nekakvu koaliciju s HDZ-om", kaže Tadić.

Na pitanje je li ovo kraj za slaganje lijeve koalicije, odgovara: "Ja mislim da da. Ovo je doista kraj kad i Peđa Grbin vidi da nisu uspjeli i miče se od Milanovića". Također, smatra kako "SDP-u predstoje daljnji lomovi nakon ovog debakla".

"Što čeka Most? Most će konsolidirati na desnici na poziciji na kojoj je nekada bio HSP. Stranka koja je desno od HDZ-a, ali koju ne čine ljudi koji su bili u HDZ-u. Na političkom spektru morate imate pokriveno sve", smatra te dodaje: "Preporučujem Mostovcima, posebno Boži Petrovi, da ne klonu duhom nakon ovoga, nego neka nastave konsolidirati stranku i širiti svoj program. Čitav je niz tema s kojima se mogu baviti".

Raskol u Mostu

"Do razilaženja nije došlo zbog liste za Europski parlament, predmet rasprave među nama bile su nesuglasice oko same kampanje i onoga što joj je prethodilo i koje, nažalost, unatoč zajedničkom pokušaju nismo uspjeli razriješiti”, rekla je Selak Raspudić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ustvrdila je kako je razlog zašto je odbila biti na listi za Europske izbore i zbog kolege Marina Miletića koji je se javno odrekao na društvenim mrežama zbog njezina stava o pobačaju.

Sredinom travnja, podsjetimo, zaiskrilo je između Marije Selak Raspudić i Miletića oko pitanja pobačaja. Nakon što je ona izjavila da je pobačaj temeljno pravo žena, Miletić je na Facebooku istaknuo da je Most "za život" te da se Selak Raspudić "krivo izrazila", ali i da "ona nije član stranke niti ima ikakvu stranačku funkciju". Marija Selak Raspudić sve je 12. travnja komentirala za Večernji list. U nastavku podsjećamo na njezine tadašnje izjave među kojima je ustvrdila i da nema raskola u stranci.

"Nemam nikakav problem s time da kolega Miletić ističe svoje stavove. Dapače, smatram da u svakoj stranci treba biti više demokracije i u društvu kao takvom. Ne trebamo pitati jedni druge oko toga što smo iznosili niti trebamo s time biti upoznati. To je njegovo mišljenje i on ima pravo iznijeti ga. Meni je to sve u redu", zaključila je tada.

VIDEO Božo Petrov: 'Mi imamo jasan stav, ako nas HDZ treba, prihvatit će ono što tražimo'