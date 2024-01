VIDEO Grmoja sazvao konferenciju pa se posvađao s novinarima: 'Jasno mi je da će me napadati'

Saborski zastupnik iz redova Mosta Nikola Grmoja sazvao je danas ''bombastičnu konferenciju'', kako ju je ranije nazvao, kako bi iznio saznanja i informacije o "nizu teških kaznenih djela kojima je Plenkovićev povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško oštetio Fortenovu u korist tajkuna Vujnovca i tako mu praktički omogućio preuzimanje kompanije".

Ranije je tvrdio da će time "uzdrmati političku scenu i javnost", a ovog ponedjeljka je to odlučio potkrijepiti pred novinarima. Inače, nakon što je Grmoja najavio svoju konferenciju, javio se i novinar Marin Vlahović te ga optužio za intelektualnu krađu, navodeći kako je on prvi otvoreno govorio o tome.

Objašnjavajući kronološki što se dogodilo, Grmoja se na početku vratio u vrijeme Ivice Todorića kada je Agrokor kupio Ciglane Zagreb. Tada osniva mađarske tvrtke koje pak onda osnivaju tvrtke u Hrvatskoj - Stela nekretnine i Ciglane nekretnine.

- Kako bi Agrokor došao do novca, a zadržao vlasništvo, fiktivno prodaje svoje nekretnine na Črnomercu i Trešnjevci tim tvrtkama. Za to je trebalo uzeti kredit, i to od Zagrebačke banke - komentirao je. Potom je počeo pokazivati dokumente kojima Ivica Todorić navodno sklapa ugovore kojima Agrokor te fiktivne tvrtke može otkupiti za jedan euro do 2013., a od 2013. do 2024. za 200.000 eura.

Kredit je bio i odobren, naglasio je Grmoja, a sve je išlo po planu do - Lex Agrokora.

- Tada je Todorić shvatio da ostaje bez svoje tvrtke, a neposredno prije Stela nekretnine i Ciglane nekretnine po njegovoj uputi raskidaju ugovor o zakupu s Konzumom zbog neizvršavanja obveza i pokreću tužbu za neisplaćen iznos definiran obvezama - kazao je. Na tu tužbu Fortenova odgovara da nisu ništa dužni jer se radi o fiktivnim tvrtkama Ivice Todorića, naglasio je Grmoja, dodajući kako su tvrtke potraživale ukupno 26 milijuna eura.

- Kako je Zagrebačka banka bila upoznata sa svime, obraća se Perušku te nudi refinanciranje duga ili otkup potraživanja. Ponuda je odbijena od Peruška. Nakon toga se javlja PPD i Pavao Vujnovac koji u tom trenutku ima 6,4 posto udjela u Fortenovi. Usprkos znatno većim ponudama, a ja sam u posjedu jedne takve od 43 milijuna eura, oni prihvaćaju ponudu PPD-a za iznos od 16 milijuna eura - komentirao je.

Vujnovac je stoga otkupio potraživanje tih tvrtki, ali njemu nedostaje vlasništvo nad tim tvrtkama, naglasio je Grmoja. Vlasništvo može otkupiti Peruško za 200.000 eura.

- Znate tko kupuje i preuzima vlasništvo? Poslovni partner Pavla Vujnovca, Zdravko Mamić iz Osijeka, ne bjegunac. Nakon što Fabris Peruško nije htio refinancirati dug kojeg je Zagrebačka banka imala prema tvrtkama, inzistirao je da to preuzme Vujnovac, a onda njemu isporučio te tvrtke koje imaju vrijedne nekretnine. Vujnovac sad ima vlasništvo i potraživanja od 26 milijuna eura. To se događa. Peruško sada sklapa nagodbu za isplatu tih potraživanja u iznosu od 26 milijuna eura. Jeste li ikada čuli za ovakav splet kriminalnih radnji? Peruško je odbio otkup, ali je prihvatio u slučaju Vujnovca i još sklopio nagodbu za 26 milijuna eura - kaže.

Kazao je kako je ovo ''mega-kriminal'', dodajući su njegovi dokumenti ''toliko jaki da nema tog Plenkovića i Vujnovca da Fabris Peruško može izbjeći zatvor''.

- Idući tjedan ću podići kaznenu prijavu, a tražit ću i potpise zastupnika. Vujnovac je čovjek koji ima ogroman novac kojim je kupio zastupnike u Saboru i medije. Ipak, pravda je na našoj strani. Pozivam sve ljude koji imaju saznanja da nam se jave, vršit ćemo pritisak na institucije. Ima korupcije u Saboru, ima i u medijima, ali će svi podnijeti račun za svoja nedjela - zaključio je Grmoja.

Grmoja je potom ušao i u raspravu s novinarom Z1 televizije gdje je ga je napao po osnovi njegove medijske kuće, a onda i komentirao optužbe novinara Marina Vlahovića.

- Ja pozdravljam sve oni koji su radili na istraživanju o hrvatskom gospodarstvu. Poslat ćemo medijima svu dokumentaciju, ovo je prvi puta da je ja vidim na jednom mjestu. Što se tiče krađe ideja, mi nismo konkurencija. On je novinar, ja sam političar. Nikada nije nijedna opcija ovakve stvari iznijela. Pozdravljam što se bavimo tajkunom Vujnovcem i radujem se da ima ljudi koji su hrabri o tome govoriti. Mene samo zanima istina - komentirao je.

Nakon još kratke rasprave, odgovorio je i na pitanje je li i premijer Andrej Plenković imao saznanja o cijelom slučaju.

- Ovo je njegov korumpirani kadar. Imam li ja dokaze da je Plenković za to znao, nemam, ali je činjenica da je to njegov kadar omogućio Vujnovcu. Ja sam dokumente dobio nešto prije Božića, smatrao sam da nije vrijeme građanima uoči blagdana ovo predstavljati. Objavio sam ih sada kada smo sve provjerili, meni je drago da ste vi zainteresirani - komentirao je.

Grmoja je potom nakratko napao i novinarku Dnevno.hr, a onda kazao kako mu je jasno ''da će ga napadati oni plaćenici ili Vujnovca koji je nastao uz pomoć blagoslova Moskve ili njime povezanim akterima''.

- Vi ste došli s nalogom da minirate ovu konferenciju, to je svima jasno. Ja ću rado dati intervju. Znam da vas kriminal ne zanima, vi ste zaštitnik kriminala - kazao je Grmoja ponovno novinaru Z1 televizije.

Od ostalih tema, Grmoja je komentirao i kada bi mogli biti sazvani parlamentarni izbori, navodeći kako nije niti bitno jer, kaže, ''Andrej Plenković neće uspjeti sastaviti iduću Vladu''. Dotaknuo se i izbora novog šefa DORH-a te komentirao kandidata Ivana Turudića na čiji su račun već dolazile kritike, smatrajući ga kandidatom koji je napredovao ''na krilima politike''.

- Ako dođe na tu funkciju, čekaju ga optužnice protiv Peruška i neće mu biti lako. Trebat će mu hrabrosti za ući u koštac sa svime - zaključio je.