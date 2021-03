UŽIVO Capak: Sasvim je izvjesno da će postojati prelazak granice uz pomoć potvrde o cijepljenju

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak govorio je danas o tzv. COVID-putovnicama.

- Ne postoji COVID-putovnica. Postoji dogovor o potvrdi o cijepljenju. Ona postoji za sada samo u medicinske svrhe. Sasvim je izvjesno da će postojati prelazak granice uz pomoć te potvrde - kazao je Capak.

Istaknuo je kako Hrvatskoj to odgovara. Naveo je kako imaju neku ponudu o tome da Hrvatska prizna spomenutu potvrdu o cijepljenju.

- Svako cjepivo ima svoju potvrdu. No, ponavljam to nije putovnica - napomenuo je. Naveo je da je dan zadatak Europskoj komisiji da vidi kako bi ta potvrda izgledala.

- Nikad se neće dogoditi da neće moći putovati osobe koje nisu cijepljene. Već će putovati pod drugim uvjetima, koji postoje i danas, kao što je karantena.

Kazao je i kako je sasvim sigurno da će kroz neko vrijeme postojati odluka o COVID putovnici.

- Hrvatska će razmotriti koje su naše prednosti da privučemo naše goste. Jedna od njih je da cijepimo veći dio populacije i naše turističke djelatnike - kazao je i dodao da će Hrvatska omogućiti testiranje državljanima onih zemalja kojima će trebati PCR test prije povratka u svoju zemlju.

Komentirao je i sporne slučajeve cijepljenja u Austriji.

- Austrija ima pravo to istražiti. U slučaju da se pokaže da je to povezano s cijepljenjem, to će imati međunarodne implikacije.

- Situacija u nama susjednim zemljama je puno lošija negu u Hrvatskoj. Uvijek se to prelije i kod nas. Nadamo se da kod nas to neće rasti. Imamo posljednjih tjedana jedan blagi rast za koji se nadamo da će ostati blagi.

Upitan o serološkom istraživanju, kazao je kako će ga objaviti u petak: - Pokazalo se je četvrtina

Podsjećamo, jučer na konferenciji Nacionalnog stožera Capak je kazao da postoje bilateralni dogovori među zemljama, pa tako i Hrvatska ima neke bilateralne razgovore da međusobno priznamo certifikate o cijepljenju.

Zasad je definiran izgled certifikata o cijepljenju, koji se koristi samo u medicinske svrhe, a o njegovu korištenju kod prelaska granica vode se razgovori na razini EU-a.