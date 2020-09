Boban: Pripravnici imaju plaću 4.000 kuna, toliko i vrijedimo jer nemamo znanja

U studiju Večernjeg lista gostuje student 4. godine Pravnog fakulteta Ivan Boban. Studente je neposredno prije početka akademske godine dočekala obavijest o poskupljenju školarine koja nije bila prethodno najavljena. Problema je bio i s komunikacijom o ispitnim rokovima, a nisu im uvaženi ni zahtjevi da se izađe ususret studentima slabijeg imovinskog statusa. Poskupljenje školarine, prema prvim informacijama, odnosi se na izvanredne studente, a sada ispada da će uz to poskupljenje studenti sudjelovati u obnovi zgrade Pravnog fakulteta. Jesu li to dužni i što se zapravo događa na Pravnom fakultetu, razgovaramo s Ivanom Bobanom.

Student Ivan Boban rekao je da je Uprava perfidno podvalila višu cijenu ECTS boda, sa 100 na 120 kuna. – Država i Sveučilište bi trebali studentima pomoći zbog situacije, a ne podignuti cijenu godine za 1200 kuna, tvrdi Boban i dodaje kako će vjerojatno neki studenti odustati od fakulteta. – Mnogi studenti imaju točno izračunato koliko će stajati školarina i kada je trebaju platiti – objašnjava.

Osim više cijene, Uprava je prekršila pravilo o roku za uplatu. Naime, on je trebao biti barem osam dana, no 19. rujna određen da bude već 23. rujna. Prethodne su generacije imale barem dva tjedna, a Uprava je popustila nakon pritiska studenata. Potom su ustvrdili da je to bio samo "instruktivni rok".

VIDEO Student Ivan Boban o situaciji na Pravnom fakultetu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Pravilnik na našem Fakultetu podzakonski je akt. Tko će biti legalist ako ne profesor pravnog fakulteta i uprava, poručuje Boban i nastavlja: – Dokumentacija je stigla pet dana unaprijed, a trebalo je prema Pravilniku osam danas ranije pa Studentski zbor nije stigao sve proučiti.

Boban tvrdi kako je stanje na Fakultetu općenito vrlo loše te da ima mnogo problema.

– Odnos je kriminalan, studenti su se zbog mnogo padova na usmenim ispitima bojali progovoriti, tvrdi i dodaje kako su se ipak uspjeli mobilizirati te planiraju prosvjed za koji imaju podršku tisuća ljudi.

– Prosvjed u doba pandemije nije lako organizirati. Ako iz Uprave nisu legalisti, mi ćemo biti i zadovoljit ćemo sve zakonske norme. Nije dopušteno da prosvjed bude unutar dvorišta fakulteta pa sada tražimo novu lokaciju – rekao je Boban.

O tome hoće li razlika u cijeni otići u obnovu zgrade Pravnog fakulteta rekao je:

– Ja ne vidim razlog da studenti plaćaju obnovu zdrave. Ali i da je to istina, hajdemo mi uvesti jedan transparentan sustav uplata i isplata. Studenti bi bilo zadovoljni, ali problematika je gdje se troši novac. Bilo je rečeno da je profesorima smanjena plaća, no moram to demantirati. Njima je smanjen dodatak na plaću za 24 posto, a bio je 30. Oni i u doba pandemije imaju šest posto dodatka na plaću, a studenti plaćaju više.

Kao druge probleme ističe samovolju profesora koju mogu laku provoditi jer, kako kaže, rade u javnoj ustanovi u kojoj je teško dobiti otkaz.

– Neki na Twitteru indirektno i direktno vrijeđaju nas studente – istaknuo je.

Također, problem je i sam princip učenja koji je vrlo suhoparan.

– Sve se temelji na teoriji, bez prakse i zbog toga pripravnici u odvjetničkim uredima imaju četiri tisuće kuna. Toliko mi i vrijedimo, mi nemamo znanja, tek ga moramo steći.

Zbog toga Boban tvrdi da Pravni fakultet treba ići u smjeru uvođenja praktičnih zadataka koji se rješavaju uz pomoć svih zakona.