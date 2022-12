Uskoro kreće isplata jednokratnog dodatka za umirovljenike: Evo tko može očekivati do 1.200 kuna

Idućeg ponedjeljka, 19. prosinca, kreće isplata jednokratnog novčanog primanja za 62.020 korisnika mirovine, u svrhu ublažavanja posljedica rasta cijena. Dodatak do 1.200 kuna dobit će u ovom krugu svi korisnici koji uz mirovinu ostvarenu u Hrvatskoj primaju i mirovinu iz inozemstva, kao i korisnici mirovina ostvarenih u Hrvatskoj, a koji su radili u inozemstvu, no nisu ostvarili tamo mirovinu.

Kako navodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, iznosi isplata podijeljeni su u četiri kategorije, i to prema visini mirovine:

Za 10 785 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 1.850,00 kuna isplatit će se 1.200,00 kuna jednokratno, i za to je osigurano 12.942.000,00 kuna.

Za 10 472 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 1.850,01 do 2.350,00 kuna isplatit će se 900,00 kuna jednokratno, i za to je osigurano 9.424.800,00 kuna.

Za 23 582 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 2.350,01 do 3.350,00 kuna isplatit će se 600,00 kuna jednokratno, i za to je osigurano 14.149.200,00 kuna.

Za 17 181 korisnika s mirovinom od 3.350,01 do 4.360,00 kuna jednokratno će se isplatiti 400,00 kuna, i za to je osigurano 6.872.400,00 kuna.

Iz državnog proračuna ukupno je za to izdvojeno 43.388.400 kuna. No, kako bi ostvarili taj energetski dodatak, umirovljenici takve kategorije imali su rok do 30. studenog dostaviti dokaz o iznosu mirovine za kolovoz 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca.

