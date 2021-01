Uskoro bi mogli dobiti niže račune za plin? Ćorić otkrio kad bi se to moglo dogoditi

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić kazao je u HRT-ovom Dnevniku da su 'otvaranjem LNG-ja na Krku omogućili smo da ponuda plina bude veća' što bi trebalo dovesti do smanjenja cijena plina za gospodarstvo i za kućanstva.

On smatra kako bi do smanjenja cijena trebalo doći u kratkom roku i to nakon što, prema njegovim riječima, "kada prestane svojevrsna eskalacija cijena na azijskom tržištu".

- Nakon toga će prisutnost LNG-ja i mogućnost dobave preko tog pravca utjecati na pregovore o cijeni plina i u Hrvatskoj i u regiji, dodao je.

Naglasio je kako je LNG terminal na Krku prvi energetski infrastrukturni projekt koji pozicionira Hrvatsku na energetsku kartu svijeta.

- Ovaj alternativni dobavni pravac je za nas i za naše susjede nevjerojatan iskorak, rekao je.

Odbacio je optužbe mještana općine Omišalj koji se bune na buku i vibracije s terminala. Naime, uvjeren je da buka s terminala neće utjecati znatnije na kvalitetu života, te je kazao da mjerenja pokazuju da je buka u razinama propisanima u Studiji utjecaja na okoliš.