LAŽIRALA NALAZ NADZORA

USKOK podigao optužnicu protiv inspektorice i poduzetnika zbog mita i nezakonite gradnje

Zagreb: Dovođenje osumnjičenih oko afere gospodarenjem otpadom na ispitivanje u USKOK
Neva Zganec/PIXSELL/illustracija
VL
Autor
Večernji.hr
23.09.2025.
u 12:06

USKOK tereti inspektoricu da je iskoristila položaj i ovlasti na štetu zakonitosti, dok je poduzetnik optužen da je dao mito i koristio nezakonitu pogodnost za svoja društva.

USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvoje hrvatskih državljana, rođenih 1968. i 1971. godine, zbog sumnje na primanje i davanje mita te zloporabu položaja i ovlasti. Prema optužnici, u razdoblju od studenoga 2023. do ožujka 2024. u Varaždinu se voditeljica Službe građevinske inspekcije Područnog ureda Varaždin dogovorila s odgovornom osobom i voditeljem poslovanja triju trgovačkih društava da će mu pogodovati u inspekcijskim postupcima.

Zauzvrat je inspektorica primila znatnu protuuslugu – u studenome prošle godine obavijestila je poduzetnika da se nalazi u salonu jednog od njegovih društava, nakon čega je radnici naloženo da joj smanji cijenu naručenih proizvoda za 70 posto. Tako je proizvode kupila po iznosu umanjenom za 3117 eura.

U ožujku 2024., kada je zaprimljen zahtjev za inspekcijski nadzor radova na zgradi u vlasništvu jednog od društava, inspektorica je poduzetnika unaprijed upozorila i dogovorila da se samo na dan nadzora smanji opseg građevinskih radova, jer za njih nije postojala građevinska dozvola. Sama je potom sastavila službeni dopis u kojem je neistinito navela da je nadzor obavila po svim etažama i da nema osnove za postupanje. Na taj je način omogućila nastavak radova bez dozvole. USKOK tereti inspektoricu da je iskoristila položaj i ovlasti na štetu zakonitosti, dok je poduzetnik optužen da je dao mito i koristio nezakonitu pogodnost za svoja društva.
USKOK

FD
franjo.durinic
12:46 23.09.2025.

Tako to radi SDP kadar,oni kad prekoraće dozvoljene kvadrate onda mjejnjaju prostorni plan

Avatar Navijač
Navijač
12:25 23.09.2025.

Sve "ugledna gospoda" , školovani i načitani. Takvi koji domoljube nazivaju krezubim ne obrazovanim desničarima.

NO
Nordik
12:29 23.09.2025.

Nema inspektora koji nije uzeo, i nemojte se blamirati za 3000 eura. Gdje su kapitalci?

