Upaljen žuti Meteoalarm duž Jadrana, vjetar i do 100 km/h: Evo kakvo vrijeme možemo očekivati ovaj vikend

Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, najprije na zapadu i u središnjoj Hrvatskoj, a navečer i u noći na nedjelju i na krajnjem jugu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu. Pljuskovi i grmljavina najvjerojatniji su na sjevernom Jadranu, a u višem gorju očekuje se susnježica i snijeg. Na istoku zemlje većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, prolazno su mogući jaki udari. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, lokalno i jaki, duž obale i bura, prema večeri na sjevernom dijelu u jačanju pa će podno Velebita na udare biti i olujna. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 17 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

Duž Jadrana upaljen je žuti Meteoalarm, dok je narančasti upaljen na području Velebitskog kanala zbog vjetra koji će na udare biti i do 100 km/h. Za nedjelju će se vrijeme dodatno pogoršati i na području kninske regije pa će i tamo biti upaljeno žuto upozorenje.

Foto: DHMZ

Oblačno i kišovito vrijeme trebalo bi se nastaviti i tijekom cijelog vikenda. Kako najavljuje DHMZ, sutra prijepodne očekuje se pretežno oblačno uz povremenu kišu uglavnom u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji te u gorju gdje će mjestimice biti i snijega. Sredinom dana smanjenje naoblake s jugozapada. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita na udare i olujna, navečer u slabljenju. Najniža temperatura zraka između 2 i 7, na moru od 7 do 12 °C. Najviša dnevna između 8 i 12, na Jadranu od 14 do 17 °C.

A možemo li očekivati nešto toplije i sunčanije vrijeme u narednim danima, objasnio je meteorolog Izidor Pelajić za HRT.

- Za doba godine hladnije od prosjeka bit će na kopnu i idućih dana uz povremeno umjeren sjeverni vjetar. Jutra prohladna, u mirniji ponedjeljak uz slab mraz mjestimična kiša uglavnom će biti slaba, u gorju i malo snijega, najsunčanije u ponedjeljak. I na Jadranu hladnije od uobičajenog, promjenjivo s kišom osobito u utorak. Lokalno i vjetrovito, bura osobito jaka podno Velebita. U sunčaniji ponedjeljak u Dalmaciji će prolazno zapuhati i jugo. Temperatura se neće bitno mijenjati - prognozirao je.

