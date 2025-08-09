Uoči presudnog sastanka Putina i Trumpa: Britansko ministarstvo objavilo koliko je Ukrajina izgubila teritorija u srpnju

Rusija je u srpnju osvojila oko 500 kilometara kvadratnih ukrajinskog teritorija, stoji u novom izvješću britanskog ministarstva obrane.

Izvješće objavljeno u subotu na platformi X tvrdi da su ruske kopnene snage „vrlo vjerojatno u srpnju 2025. osvojile otprilike između 500 i 550 kvadratnih kilometara ukrajinskog teritorija”. Ta se osvajanja događaju nakon mjesečnih povećanja od ožujka 2025. godine te slične površine u lipnju.

Najveći gubici su na istoku Ukrajine, objavilo je britansko ministarstvo, s napredovanjima na sjeveroistoku i jugozapadu od grada Pokrovska u regiji Donjeck. Ruske snage nastavljaju napore za osvajanje tog grada te stvaraju pritisak na njegove preostale linije opskrbe, stoji u objavi ministarstva. Rusija sada pod okupacijom drži gotovo sav teritorij u Donjecku južno od Pokrovska, dodaje se.

Ruska vojska s druge strane ne napreduje u ukrajinskoj regiji Sumi te tamo ne bilježi značajne probitke u protekla dva tjedna. Ruska osvajanja igrat će važnu ulogu na nadolazećem sastanku na vrhu predsjednika Vladimira Putina s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom sljedeći tjedan.

Ruski čelnik navodno zahtijeva potpunu kontrolu nad istočnim ukrajinskim regijama Donjeck i Luhansk kao uvjet za prekid rata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski isključio je mogućnost takvih teritorijalnih ustupaka.