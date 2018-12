Umirovljenik iz Švicarske bolnici kupio ultrazvučni aparat vrijedan sto tisuća eura

Na vratima ravnatelja požeške bolnice prof. dr. sc. Željka Glavića pojavio se Mato Veić iz Ruševa i rekao da bi donirao 100 tisuća eura za kupnju medicinskog uređaja koji je potreban bolnici.

Ravnatelj Glavić nije trebao dugo razmišljati kakav bi uređaj nužno trebao do te vrijednosti jer se već razmišljalo o kupnji. Bio je problem samo namaknuti sredstva za kupnju takvog uređaja. Kada se možda najmanje očekivalo, pojavio se netko tko će donirati financijska sredstva za kupnju takvog uređaja, a to je Mato Veić, umirovljenik koji je svoj radni vijek proveo u Švicarskoj, gdje je radio punih 30 godina, piše Pozega.eu.

Pogledajte video: Mato Veić iz Ruševa donirao 100 tisuća eura za kupnju medicinskog uređaja

– Danas je lijep dan za požešku bolnicu, pogotovo za Odjel radiologije. Prije mjesec dana nabavili smo novi digitalni mamograf. Nakon toga pojavio se gospodin Mato Veić iz Ruševa koji je donirao jedan vrijedan aparat, što nas je jako iznenadilo. Dobili smo od gospodina Veića ultrazvučni aparat koji je vrijedan 100 tisuća eura. To je doista lijepa gesta. Do sada, u mojem radnom vijeku nismo u tom iznosu zabilježili odnosno primili toliko vrijednu donaciju. Osim što smo iznenađeni i zahvalni smo gospodinu Veiću što se odlučio tako pokazati da želi pomoći ljudima koji su bolesni i to u ranom otkrivanju, ali i liječenju bolesti. Ovom donacijom gospodin Veić želi pomoći kraju iz kojeg je potekao kako bi se poboljšala kvaliteta zdravstvenih usluga u ovoj bolnici. Još jednom iskreno zahvaljujem gospodinu Veiću – rekao je prof. dr. sc. Željko Glavić, ravnatelj Opće županijske bolnice Požega.

Donator uređaja Mato Veić na simboličan način predao je na korištenje uređaj voditelju Odjela radiologije dr. Ivici Čubeli koji je naglasio kako požeška bolnica nije imala takav uređaj.

– To je vrhunski uređaj koji će služiti za svu dijagnostiku ultrazvuka, od doplera do trbušnih organa, dojke, štitnjače, vrata, zapravo sve ono što radimo na ovom odjelu – rekao je dr. Ivan Čubela.

– U Švicarskoj sam mislio ostati malo, a tamo sam radio 30 godina. Došao sam ovdje u svoje selo, u mirovini sam i kod kuće pomalo radim. Odlučio sam donirati vlastiti novac našoj bolnici i kupio sam ovaj aparat. Odlučio sam nešto darovati našoj bolnici i na tom sam ustrajao. Sad ću napuniti 75 godina i jako sam ponosan što sam mogao pokloniti vrijedan aparat našoj bolnici koji će, uvjeren sam, biti od velike koristi za sve bolesnike, a i sâm sam boležljiv i ne daj Bože da mi zatreba ovaj uređaj – rekao je Mato Veić.

