Ukrao stotine parfema vrijednih oko 80.000 kuna

Razbojništvo, tri razbojničke krađe, 14 krađa... stavljaju se na teret 41-godišnjaku koji je zbog toga ispitan na ODO Zagreb te je nakon toga protiv njega doneseno rješenje o provođenju istrage. Sumnjiči ga se da je u popodnevnim satima 11. travnja 2022., ušao u jedan salon u Zagrebu gdje je zaprijetio djelatnici salona, tražeći novac. Odnio je 900 kuna.

Nadalje, sumnjiči ga se da je od 23. prosinca 2021. do 12. ožujka 2022. u Zagrebu, još tri puta došao do različitih trgovina gdje je s polica ukrao više parfema vrijednih ukupno oko 18.230 kuna. Pokušao se udaljiti iz trgovine odnoseći parfeme. Kada su ga zaposlenice pokušale spriječiti u tome, fizički ih je napao i prijetio im te je pobjegao odnoseći sa sobom parfeme. Sumnjiči ga se i da je od 15. srpnja 2021. do 28. ožujka 2022. u Zagrebu, iz još 14 trgovina, uzeo i za sebe zadržao više od stotinu parfema, ukupno vrijednih 63.740 kuna.

Nakon što je ispitan, doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu jer je tužiteljstvo tražilo da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, čemu ej sudac istrage udovoljio.