Dramatične razlike u zalihama granata: 'Ne možete dobiti rat samo na temelju motivacije'

Iz Ukrajine svako malo stižu upozorenja o nestašici streljiva, poput topničkih granata na prvoj liniji bojišnice, pa su neke jedinice otkazale planirane napade, požalili su se ukrajinski vojnici. Kako navodi Washington Post, nestašica streljiva produbljuje već raširenu tjeskobu u glavnom gradu Ukrajine dok američka i europska pomoć zastaje, a zima se približava.

- Naši topnici dobivaju ograničenje granata za svaku metu – rekao je pripadnik 128. brdsko-jurišne brigade koja se bori u Zaporižju. Ako je meta manja, na primjer neki ruski minobacački položaj, tada na nju ispaljuju najviše sedam granata.

- Dečki su umorni, jako umorni. Još uvijek su motivirani, shvaćaju da nemaju drugog izbora. No, ne možete dobiti rat samo na temelju motivacije – dodao je. Na pitanje koliko dugo još mogu izdržati, rekao je da je to teško reći. Topnik u 148. topničkoj brigadi koji puca iz haubice od 155 mm, rekao je da je njegova jedinica suočena s dramatičnom razlikom u zalihama granata nakon što se nedavno premjestila s južnog fronta u Zaporižju na položaje na istoku, navodi Washington Post. Jedinica sada ispaljuje samo 10 do 20 granata dnevno na neprijateljske mete, dok je ranije koristila prosječno 50 granata, a ponekad i do 90.

- Što možete učiniti s 10 granata dnevno? Jedva da je dovoljno odgovoriti na njihove napade, a o napadu na njihove položaje da i ne govorimo – rekao je. Nedovoljne zalihe granata stalan su problem za Ukrajinu otkako je Rusija započela invaziju u veljači 2022. Ukrajinski predsjednik Zelenski potvrdio je trenutnu nestašicu na konferenciji za novinare na kraju godine.

Zelenski je rekao i da Rusija nije ostvarila nikakve vojne uspjehe u 2023. Posjetio je Washington i molio da se oslobodi 60 milijardi dolara pomoći koju je predsjednik Joe Biden predložio za Ukrajini, a onda je i mađarski premijer Viktor Orban blokirao 55 milijardi dolara pomoći Europske unije. Ukrajinski vojnici napominju da nisu uočili da se Rusija suočava sa sličnim nedostatkom topničkih granata. Iako je Moskva bila prisiljena znatno usporiti svoju proizvodnju streljiva u prvih nekoliko mjeseci nakon invazije, ponovno je pokrenula svoju vojnu proizvodnju, navodi Washington Post.

POVEZANI ČLANCI:

I Sjeverna Koreja pristala je opskrbiti Rusiju prijeko potrebnim projektilima i granatama. Američka veleposlanica pri NATO-u Julianne Smith rekla je da je Sjeverna Koreja nedavno isporučila Rusiji "1000 kontejnera vojne opreme i streljiva" za rat u Ukrajini. Svjesna da se ne može zauvijek oslanjati na vanjsku pomoć, Ukrajina pokušava pojačati domaću proizvodnju oružja, a u 2024. planira napraviti milijun bespilotnih letjelica koje su postale ključne za ukrajinske metode napada ove godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da zapadna pomoć Ukrajini usporava. Nizozemska je najavila da će prebaciti 18 borbenih zrakoplova F-16 u Ukrajinu.

- Nadam se da američka vlada shvaća da je održavanje Ukrajine sigurnom streljivom mnogo jeftinije od ponovnog naoružavanja Poljske i baltičkih zemalja ako Ukrajina padne – rekao je jedan od časnika ukrajinske vojske.

>> VIDEO Uništenje ruske baze u naselju Taracivka avionskom JDAM bombom lansiranom sa ukrajinske strane Dnjepra