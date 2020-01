Ukrajinski Boeing sa 180 putnika srušio se u Iranu: Nemoguće da je netko preživio

Boeing 737 Ukraine International Airlinesa srušio se zbog tehničkog kvara nakon polijetanja iz iranske zračne luke Imama Homeinija sa 180 putnika i članova posade, objavila je u srijedu na Twitteru poluslužbena novinska agencija Fars.

Iranski polumjesec objavio je kako je nemoguće da je netko preživio nesreću, piše BBC.

Zrakoplov se srušio nedugo nakon polijetanja iz Teherana za Kijev.

ADS-B data and aircraft information regarding #PS752. https://t.co/JMpj7igNHt



PS752 was operated by a 737-800 (not a MAX) registered UR-PSR. Delivered new to Ukraine International Airlines in 2016. pic.twitter.com/eMhnBtpQP6