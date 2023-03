UIR Zagreb provodi projekt kojim se jačaju kapaciteti za digitalno uključivanje svojih korisnika

Jedna od najvećih udruga koja okuplja civilne osobe s invaliditetom, Udruga invalida rada Zagreba (UIR), provodi projekt ZA-JEDNO-SVI čiji je cilj jačanje kapaciteta UIR Zagreba za digitalno uključivanje svojih korisnika. U sklopu projekta, kojeg UIR provodi zajedno s Društvom za socijalnu ekologiju Zeleno Zlato i Telecentrom, provodi se i istraživanje o spremnosti osoba s invaliditetom za korištenje online usluga javne uprave.

Iako je istraživanje pri kraju, zainteresirane osobe s invaliditetom mogu se u istraživanje uključiti putem poveznice na anketni upitnik: https://forms.gle/KkoxvGG2RsvS1M8s6 ili dolaskom u prostorije UIR Zagreba (Nova cesta 86) gdje se upitnik može preuzeti i popuniti u papirnatom obliku. Prikupljene podatke spomenutim istraživanjem UIR Zagreba planira predstaviti u okviru godišnje međunarodne kampanje digitalne inkluzije i osnaživanja pod nazivom ALL DIGITAL Weeks u ponedjeljak, 17. travnja. Cilj međunarodne kampanje je inspirirati druge o širokom i zavidnom spektru mogućnosti i korisnosti korištenja tehnologija.

"Iako su danas su digitalne aktivnosti gotovo neizbježne, važno je imati na umu pravo značenje digitalne inkluzije, a to je osiguran pristup i mogućnost korištenja digitalne tehnologije svakoj osobi, ali i osigurana edukacija svih osoba za korištenje tih tehnologija u svrhu poboljšanja kvalitete života i uključivanja u sve aspekte društva. Bez prikladne i pravovremene edukacije, mogućnosti digitalne tehnologije gube smisao, a danas je, nažalost, još uvijek vrlo visok broj onih koji za korištenje digitalnih tehnologija potrebne uređaje, opremu i znanje nemaju", izjavila je Nada Vorkapić, predsjednica UIR Zagreba.

Europska unija i zemlje članice usuglasile su ciljeve digitalizacije javne uprave do 2030. godine. Planirani ciljevi uključuju 100%-tnu dostupnost ključnih javnih usluga na internetu, zatim dostupnost digitalnih zdravstvenih kartona za 100% građana u sklopu usluga e-Zdravstva i korištenje sigurnih digitalnih identiteta od strane 80% građana, poručuju iz UIR-a. Sve većom i prisutnijom digitalizacijom javnih usluga postupno se već sada smanjuju mogućnosti korištenja tih usluga osobnim kontaktom s javnim službenicima. Stoga se nameće zaključak da ako se informacije o potrebama digitalnog uključivanja ranjivih društvenih skupina, poput osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom, pravovremeno ne prikupe i ako te prikupljene informacije ne rezultiraju konkretnim mjerama, digitalna će transformacija javne uprave dovesti jednim dijelom do poskupljenja javnih usluga, a drugim dijelom do nedostupnosti tih usluga velikom dijelu građana.