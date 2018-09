Uhitili krijumčare u Rijeci: U kombi su natrpali 61 migranta

Sedam osoba uhićeno je te im je u Rijeci određen istražni zatvor pod sumnjom za pokušaj prebacivanja ilegalnih migranata.

Jovan Stanojković (25), Aleksandar Trajković (29) i Miroslav Stošić (30), državljani Srbije iz Vranja te Vulnet Ranadani (25) i Liridon Jahiu (25) iz Preševa sumnjiče se da su u tovarnom prostoru kombija prevozili 58 državljana Pakistana i tri turska državljanina, piše Novi list.

Pokušali su ih u petak prebaciti iz Donjeg Lapca do ilegalnih graničnih prijelaza. Policijska patrola na Grobniku natjerala je krijumčare da skrenu s autoceste koji su u tom trenutku pustili nesretnike da besciljno lutaju, no ubrzo su zamjećeni, a nakon utvrđivanja identiteta ponovo prepraćeni do granice s BiH.

Albanski državljanin 27-godišnji Olmedo Gora osumnjičen je da je automobilom pokušao prevesti četvoricu državljana Pakistana, pri čemu je u subotu poslijepodne uhićen u mjestu Žejane nadomak graničnog prijalaza. Na ispitivanju je tvrdio kako nalogodavca ne poznaje, ali je otkrio kako se odaziva na ime Ahmet te da je iz Sarajeva. Gora je dobio ponudu da za 400 eura prebaci ilegalne migrante koje je Fiatom Puntom ukrcao u Ličkom Petrovom Selu te vozio prema Sloveniji.

Beograđanin Aleksandar Despotović (26) je negdje na autocesti Beograd-Zagreb u kombi Ducato ukrcao 28 Afganistanaca i Iranaca, te je s njima uhvaćen u Gornjem Jelenju.