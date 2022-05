Udruga Nismo same razgovorom pomaže oboljelima od karcinoma

Nakon susreta i razgovora uz kavu u Zagrebu, članice Udruge Nismo same u sklopu širenja projekta po čitavoj Hrvatskoj, organizirale su i prvi susret liječnika i pacijentica oboljelih od karcinoma i izvan Zagreba. Druženje pod nazivom 'zdrava kava', kojemu je cilj održati slične susrete u 15 gradova u Hrvatskoj, održano je u Karlovcu, u Aquatici, slatkovodnom akvariju na obali Korane, a na druženje je došlo 30-ak žena. Razgovaralo se o svim temama vezanim uz dijagnozu i suživot s rakom, ali i o problemima poput neinformiranosti građana te velikim listama čekanja za preglede, a pričalo se i o prevenciji malignih bolesti. Ovaj projekt ponovno je pokazao koliko su ovakvi tipovi razgovora važni za obje strane, što doprinosi boljoj komunikaciji i razumijevanju između liječnika i pacijenata uz izgradnju međusobnog povjerenja.

- Jako me veseli da su Nismo same, zahvaljujući EU projektu, inicijativu 'zdrava kava s doktorima' održale u Karlovcu, gradu u kojem sam odrasla i uz kojeg me vežu najljepše uspomene. Hvala svima koji su nas došli podržati, nešto naučiti i podijeliti s nama svoja svjedočanstva. Čuli smo priče žena kojima je od dijagnoze prošlo 11 pa čak i 14 godina, što je bilo vrlo inspirativno i ohrabrujuće. No, isto tako otvorili smo i puno problema, od dugih lista čekanja do nedovoljne informiranosti građana o njihovim zdravstvenim i socijalnim pravima nakon dijagnoze maligne bolesti. Posebno želim zahvaliti liječnicima koji su svjedočili o tome koliko im je teško više puta tjedno nekome reći da mu je nalaz loš i da ima rak, za što većina njih nije ni educirana - rekla je Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge.

Uz Ivanu Kalogjeru, na „zdravoj kavi“ bile su i Goranka Perc, dopredsjednica Udruge i Irena Ćurćić, članica Udruge koje su također sudjelovale u razgovoru i podijelile svoja svjedočanstva i iskustva. S prisutnim građanima razgovarali su i liječnici Ankica Pleša, dr. med., spec. radiologije, subspec. ultrazvuka, voditeljica Odjela za radiologiju Opće bolnice Karlovac, Ivana Kovačić, dr. med., spec. interne medicine, subspec. gastroenterologije, voditeljica Odjela za gastroenterologiju Opće bolnice Karlovac, prim. Željko Štajcer, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, subspec. ginekološke onkologije, pročelnik Službe za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Karlovac i Maja Vukoja, dr. med., spec. psihijatar, subspec. psihoterapije, Klinički bolnički centar Zagreb.

- Bila mi je iznimna čast i zadovoljstvo sudjelovati u ovoj inicijativi jer smo umanjili stigmu spram oboljelih od malignih bolesti, ali i stigmu popratnih psihičkih posljedica o kojima se ne govori dovoljno, što se ponajviše očitovalo kroz osobne priče mnogih žena, ali i samih liječnika. Bilo je i suza i smijeha i na temelju svega mogu zaključiti da smo uspjeli - rekla je Maja Vukoja, psihijatrica u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

- Druženja poput inicijative 'Nisi sama - educiraj se uz zdravu kavu s nama' su primjer kako poboljšati suradnju između pacijenata i liječnika. Upravo ta suradnja je temelj boljeg razumijevanja bolesti i načina liječenja što doprinosi boljem odazivu i lakšem provođenju terapije. Sve zajedno ima za cilj produljenje i poboljšanje kvalitete života te lakše prihvaćanje komplikacija bolesti te nuspojava terapija i uzimanje propisanih lijekova – dodao je prim. Željko Štajcer.

Ovim projektom, Udruga Nismo same ulaže velike napore kako bi novooboljelim ženama osigurale psihološku podršku, edukaciju i pravilno informiranje uz opuštajuću atmosferu i razgovor s liječnicima, ali i druge aktivnosti poput kreativnih radionica koje se provode u prostorima Udruge. Treća po redu „zdrava kava“ održat će se 9. lipnja u Vukovaru.