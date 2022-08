Učenik je bio nepristojan prema učiteljicama, potez majke pamtit će do kraja života: 'Bilo mu je neugodno'

Majka Becky Crandley iz Kenta u Engleskoj nije znala više kako da stane na kraj svome 12-godišnjem sinu čije se ponašanje pogoršalo pa je primala česte pozive iz njegove škole.

Zbog toga je odlučila povući drastičan potez koji će 12-godišnjak sigurno zauvijek pamtiti.

Becky je, naime, sinu Harleyju zaprijetila da će početi ići s njim u školu ako se njegovo ponašanje ne promijeni. No, on se na tu prijetnju samo nasmijao.

– Sve je počelo prošle godine kada se njegovo ponašanje promijenilo, mislim da je to dio odrastanja, no nepristojnost i nepoštovanje ne mogu podnijeti. Primila sam još jedan poziv zbog njegovog ponašanja. Imao je puno kazni, zabrani izlaženja iz kuće i slično, no ništa nije pomagalo – ispričala je majka, piše Metro.

Nakon što je dobila e-mail od profesorice matematike svoga sina, majka se odlučila na drastičan potez, a škola se složila.

U petak u 14 sati pojavila se na satu matematike i zajedno sa svojim sinom sjedila u klupi.

– Nije imao pojma što ću napraviti, bilo mu je sigurno neugodno, predstavila sam se kao njegova majka – rekla je Becky koja osim 12-godišnjaka ima još četvero djece.

– Mnogi znaju da sam blaga kada je riječ o mojoj djeci, no jako se trudim izvesti iz na pravi put. Neću tolerirati nepoštivanje žena, a moj najstariji sin je bio nepristojan prema svojim profesoricama. Da mi je samo imati sliku njegovog lica kada sam sjela kraj njega, bio je toliko crven da se ne može usporediti ni s čim – kazala je Becky.

Članak je izvorno objavljen u rujnu 2019. godine.