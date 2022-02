Ubojstvo u riječkom kafiću: 'Znam ubojicu, dolazio je ovdje. Znao je odjednom imati svakakve ispade'

Riječki kafić Pin otvorio je svoja vrata jutro nakon strašnog ubojstva žene. Brojni stalni gosti odlučili su tamo i danas popiti jutarnju kavu, a glavna tema razgovora bio je napad ubojice kojeg gotovo svi poznaju jer su ga imali prilike vidjeti i čuti na Korzu kao uličnog pjevača.

Konobar koji je svjedočio zločinu do daljnjeg nije u mogućnosti raditi, a jučer mu je zbog traume pružena psihološka pomoć. Pokušao ga je utješiti i kolega iz susjednog kafića.

- Radili smo do 14 sati i već sam sve pospremio po kafiću. Nisam čuo nikakvu viku ni buku, ali kad sam izašao van, ugledao sam hitnu i policiju. Prvo sam pomislio da je nekome pozlilo, jer i kod nas, kao i u susjedne kafiće dolaze uglavnom stariji gosti. Prošle godine je tako jedan gost imao srčani udar, pa mi je bilo logično da je možda opet nekome pozlilo. No kad sam se približio, shvatio sam da to nije tako. Pokušao sam utješiti kolegu iz Pina, koliko god sam mogao, ali on je mladi dečko od tek 20 godina i to ga je strašno pogodilo. Ne znam kako bih se ja postavio u takvoj situaciji - kazao je za Novi list konobar iz susjednog kafića.

VIDEO Ubojstvo u Rijeci: U kafiću u centru grada muškarac ubio ženu

Jedan od stalnih gostiju Pina odlučio je danas kratko prokomentirati jučerašnje ubojstvo.

- Znam ubojicu. Dolazio je ovdje, ali nam je i stalno ordinirao po Korzu. Nije pjevao, već urlao. Znao je odjednom imati svakakve ispade. Nije mi jasno što je radio s tom starijom ženom u društvu. Grozno je to što se dogodilo. Poznajem i ovu gospođu Vesnu koja je sve to vidjela i dobro je da je uspjela pobjeći, jer je mogao i u nju napasti. Tko zna kako je moglo sve to završiti - rekao je za Novi list.

Svjedokinja Vesna Wagner nakon prvotnog šoka prisjetila se još jednog detalja. - I konobar i jedan gost su skočili kad ju je uhvatio za vrat, ali je on jednostavno bio prejak. Pokušali su ga spriječiti, ali, koliko sam mogla vidjeti, jednog od njih je ogrebao po ruci i ozlijedio ga. I danas mi nije jasno što je njemu bilo. Što mu je to u trenutku došlo? Dan ranije su najnormalnije sjedili na terasi, da bi sljedećeg dana tako poput životinje skočio na jednu ženu - rekla je.

VIDEO Svjedokinja ubojstva u centru Rijeke: Ženu je napao iz čista mira