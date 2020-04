Ubio kćeri jer nisu živjele po njegovim pravilima: 'Pomognite mi! Umirem! Moj me otac ustrijelio!'

Pomognite mi! Pomognite mi! Umirem! Moj me otac ustrijelio! – vikala je u telefonsku slušalicu tog novogodišnjeg jutra 2008. Sarah Said (18). Bilo je to sve što je uspjela izgovoriti prije no što je izdahnula sjedeći u taksiju pored svoje već mrtve godinu dana starije sestre Amine (19).

Obje ih je u taj taksi, uz nesvjesnu pomoć njihove majke, prvo namamio, a zatim ubio, njihov otac Yaser Abdel Said, Egipćanin sa stalnim boravkom u SAD-u. Njegove kćeri nisu živjele kako je on smatrao da bi trebale i u skladu s pravilima koja je on postavio. A ona su se pozivala na egipatsku kulturu i tradiciju, iako su obje bile rođene u SAD-u, a Egipat je vidjela samo Armina, i to kad ju je otac jednom prigodom odveo tamo radi dogovorenog braka. Trebala se udati za očeva prijatelja, znatno starijeg od sebe. No djevojka je to odbila. Kao što je mnogo toga odbijala svome ocu. Odbila mu je reći kako se zove njezin dečko, k čijoj je rodbini zajedno sa sestrom pobjegla oko Božića 2008. Planirala se za njega udati, a on je ostavio školu i našao posao kako bi mogao uzdržavati njihovu buduću obitelj. No stvari nisu išle onako kako je Armina Said planirala. Ona i njezina sestra su pobjegle, no na vratima kuće u kojoj su boravile pojavila se njihova majka Patricia.

Ostavio ih mrtve ispred hotela

– Godišnjica smrti moje majke, a vaše bake je 31. prosinca. Želim se odvesti na njezin grob kako bih položila cvijeće. I želim da vas dvije idete sa mnom – kazala im je majka. No nakon toga je ustvrdila da bi se obje trebale vratiti ocu, koji ih je fizički i psihički zlostavljao godinama. Sarah je pristala, no Arminu je bilo teže uvjeriti.

– Slušajte, vaš vam je otac sve oprostio. On vas voli i želi da mu se vratite – govorila je Patricia Said kćerima stojeći na vratima kuće u koju su živjele nakon bijega od nasilnog oca. Nije se htjela pomaknuti s tih vrata i na koncu je i Armina pristala napraviti što je majka tražila od nje. Ona i njezina sestra sjele su u majčin automobil te su se s njom vratile u Irwing. Sljedeći dan bila je Nova godina, a Said, koji je vozio taksi, pozvao je kćeri da pođu s njim negdje na ručak.

– Idem i ja – kazala je Patricia Said.

– Ne, želim nasamo razgovarati s njima – kazao je Said supruzi, koja vjerojatno nije mislila da je to zadnji put što svoje kćeri vidi žive. Jer Said ih je odvezao u Irving te je u obje pucao. Arminu je na mjestu usmrtio, a Sarah je imala snage nazvati 911 i kazati što se dogodilo prije no što je izdahnula. Taksi s dvije mrtve djevojke ostavljen je pred nekim hotelom i uskoro ga je našao drugi taksist, koji je pozvao policiju.

Za Saidom je uskoro organizirana potraga, no nestao je bez traga. Policija i FBI istraživali su i mogućnost da je pobjegao u Egipat, no nije bilo tragova koji bi to potvrdili. FBI ga je 2014. stavio na svoj popis 10 najtraženijih bjegunaca i za njega se nudi novčana nagrada od 100.000 dolara. Nakon što je pobjegao, policija je dobivala dojave da radi kao taksist u New Yorku. No nijedna od tih dojava nije se pokazala točnom. Tijekom istraga ubojstva Amine i Sarah na površinu su isplivale mnoge mračne tajne obitelji Said.

– On mene tretira kao kurvu! – žalila se Sarah obitelji i prijateljima.

Majka nije zvala doktora

Njezin otac smatrao je da ga njegove kćeri svojim ponašanjem vrijeđaju. Nije im mogao oprostiti što žele živjeti kao i svi mladi ljudi njihovih godina. Stoga ih je psihički i fizički zlostavljao, sumnjalo se i da je barem jednu od njih seksualno zlostavljao.

Pratio im je telefone, branio im da imaju dečke, snimao je njihovo kretanje, a Armina je nekoliko puta u školu došla prekrivena modricama.

Otac ju je zvjerski tukao, no njezina je majka odbila zbog toga pozvati doktora. Yaser Said je bio tako opsesivan da je snimao telefonske razgovore svojih kćeri, a Sarah je znao kažnjavati jer se previše smijala klijentima trgovine u kojoj je radila poslije škole. Njegove kćeri su ga se toliko bojale da se čak nisu usudile koristiti ni telefonske govornice.