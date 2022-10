U Viktoru Zahtili kipti opravdani bijes na heteronormirani svijet, ali on sam je izabrao put u sebe zaljubljenog zlostavljača

Tolerancija je ružna riječ i sasvim mi je razumljivo zašto izaziva mučninu i gađenje kod Viktora Zahtile, radikalnog aktivista (kako se sam naziva) za prava gej osoba. On u svom autorskom tekstu, objavljenom 7. listopada na Indexu, pod naslovom "Mislava Bagu je ubijala hrvatska homofobija. Ne smijemo šutjeti o tome", piše: "Iskreno, meni se živo jebe za to tko me prihvaća ili ne prihvaća. Ja sigurno neću saginjati glavu da ne udarim u plafon njihove tolerancije. Toleranciju ne tražim niti bih im je dao."



Viktor Zahtila sigurno je na mnogo teži način nego ja, na vlastitoj koži, doživio i shvatio rugobu tolerancije. Iskreno, ja o toj riječi nisam ni razmišljao, nego sam je, nakon što sam je nebrojeno puta čuo i pročitao u izrazito pozitivnom kontekstu, u nebrojenim pozivima na toleranciju u društvu i svijetu, automatski prihvaćao kao nešto pozitivno, kao humanističku vrijednost, civilizacijski doseg i poželjnu vrlinu. Sve dok mi oči i uši nije u jednom svom javnom nastupu otvorio maestro Daniel Barenboim. Zastupajući vrijednosti koje nastoji promicati svojim Zapadno-istočnim divanom, orkestrom sastavljenim od mladih Židova i Arapa. Postao sam svjestan lijenosti društva da promišlja istinsko značenje i smisao riječi kojima se koristi na pogrešan način.